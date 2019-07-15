  • BIST 97.098
  • Altın 259,880
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,4543
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Önce sevgilisi, şimdi de annesi sahaya daldı

» »
Sevgilisi Kinsey Wolanksi'nin Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girmesiyle çok konuşulan ünlü Youtuber Vitaly Zdorovetskiy'nin bu kez de annesi Kriket Dünya Kupası finalinde sahaya daldı.
Önce sevgilisi, şimdi de annesi sahaya daldı

 

Elena Zdorovetskiy, Londra'da İngiltere ile Yeni Zelanda arasında oynanan Kriket Dünya Kupası finalinde, oğlu Vitaly’ye ait cinsel içerikli film sitesinin reklamı olan mayo ile sahaya girmeye çalıştı. 

 

Elena Zdorovetskiy, saha kenarındaki güvenlik görevlilerinin fark etmesi sonrası yakalandı. Ancak yine de oğlunun reklamını yapmayı başardı.

Olaydan sonra Vitaly, “Annem bir çılgın” derken, Wolanski de erkek arkadaşının annesiyle ilgili ''En belalı anne'' ifadesini kullandı.

mom.png

REKLAM GELİRİ ALDI, İKİNCİYİ DENERKEN YAKALANDILAR

Vitaly Zdorovetskiy'nin sevgilisi Kinsey Wolanksi, Liverpool ile Tottenham arasında Madrid'de oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nin 18. dakikasında üzerinde cinsel içerikli film sitesinin reklamı bulunan bir mayo ile sahaya dalmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Matbaa hatası: Muhafazakâr gazetede rakibinin 'muhalif' haberleri basıldı25 Nisan 2019 Perşembe 13:41
  • Yeni Zelanda'da cami saldırılarını kraliyet komisyonu soruşturacak25 Mart 2019 Pazartesi 11:38
  • Dünyanın merak ettiği polis ilk kez konuştu24 Mart 2019 Pazar 14:25
  • Özersay, Yeni Zelanda’lı mevkidaşı Peters ile görüştü22 Mart 2019 Cuma 23:28
  • Yeni Zelanda'da cami katliamı sonrası ilk cuma: Ezan ulusal televizyonlarda canlı yayınlandı22 Mart 2019 Cuma 10:44
  • Saldırıdan altı gün sonra Yeni Zelanda'da silah yasası değişikliği21 Mart 2019 Perşembe 23:09
  • Avustralyalı balıkçılar dev bir balık buldu21 Mart 2019 Perşembe 10:04
  • Yeni Zelanda Başbakanı: Irkçı, aşırı sağcı ideolojiye karşı küresel mücadeleye ihtiyacımız var20 Mart 2019 Çarşamba 16:56
  • Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Teröristin ismini asla anmayacağım19 Mart 2019 Salı 11:16
  • 'Teröristin düşündüğü gibi olmadı, o kaybetti biz kazandık'19 Mart 2019 Salı 11:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti