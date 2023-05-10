Onur Yürüyüşü 17 Mayıs Çarşamba günü düzenlenecek

17 Mayıs Organizasyon Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Onur Haftası’nın, “Birlikte Özgürüz” sloganıyla bu yıl 10 Mayıs-20 Mayıs tarihleri arasındaki etkinliklerle kutlanacağı belirtilerek, “Etkinliklerle, sesimizi ve varlığımızı bir kez daha birlikte haykırıyoruz” denildi.

Temel insan hak ve özgürlüklerle yaşamak istendiği vurgulanan açıklamada, “Okumak, çalışmak, üretmek, sevmek, sevilmek, kısaca hayatın tüm güzelliklerini ve elbette zorluklarını özgür bireyler olarak deneyimlemek istiyoruz. Birey olmak, birlikte özgür olmakla gelişsin, bir arada hayatta birlikte var olalım istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“Varlığımız tehdit değil, çeşitliliğimizdir” denilen açıklamada, hayatın her alanında LGBTİ+’ların var olduğu ve var olmaya devam edeceği ifade edildi.

Bu toplumun tüm bireyleri için eşit ve adil bir yaşam yaratmanın ve herkesin yaşam hakkını korumanın yetkililerin en birincil sorumluluğu olduğu belirtilen açıklamada, LGBTİ+’ları yok sayan, norm dışı gösteren, nefret söyleminin öznesi haline getiren tüm söylem ve uygulamalara karşı sesin yükseltildiği kaydedildi.

Onur Haftası nedeniyle düzenlenecek etkinliklere paydaş olunması çağrısı yapılan Komite açıklamasında, Onur Yürüyüşü için 17 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’de Suitex önünde toplanılacağı duyuruldu.

17 Mayıs Organizasyon Komitesi yer alan paydaşlar şöyle:

“Kuir Kıbrıs Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, CTP Kadın Örgütü, CTP Gençlik Örgütü, SOS Çocuk Köyü, Sol Hareket, Sol Gençlik, Accept LGBTI Cyprus, TDP-TKP Gençlik Örgütü, Bağımsızlık Yolu, Kadın Eğitim Kolektifi, Basın Sen, Pozitif Düşün İnisiyatifi, Baraka Kültür Merkezi Derneği, İnsan Hakları Platformu, Halkın Partisi - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi, Lefkoşa Gençlik Derneği, Mağusa Gençlik Birliği, Girne Gençlik Derneği, Queer Collective Cy, Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği (KT-PDR), Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Doğu Akdeniz Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Merkezi, UKÜ PDAREM, ODTÜ Psikoloji Topluluğu.”