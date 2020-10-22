  • BIST 1.212
  • Altın 481,280
  • Dolar 7,7850
  • Euro 9,2376
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1684 test, 5 yeni vaka

Op.Dr.Diren Çelik; Gebelik Sonrası Çatlaklara Dikkat !

» »
Gebelik sonrası düz bir karna sahip olmak mümkün olduğunu söyleyen Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Diren Çelik, karında oluşan cilt sarkmaları ve çatlaklardan kurtulmanın yollarını anlattı.
Op.Dr.Diren Çelik; Gebelik Sonrası Çatlaklara Dikkat !

Özellikle gebelik sonrasında veya kilo alıp verme gibi durumlarda karında sarkmalar görülebiliyor. Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Diren Çelik karın germe ameliyatları ile hem sarkmış karın görüntüsünden hem de göbek deliği altında kalan çatlaklardan tamamen kurtulmanın mümkün olduğunu dile getirdi. Op. Dr. Diren Çelik karın germe ameliyatı ve çatlak tedavisini anlattı.

Karın germe ameliyatına ihtiyacı olan bir hasta için alternatif yöntem yoktur. Spor, diyet, laser liposuction veya benzeri işlemlerin hiçbirisi fazla deriyi ortadan kaldırmaz. Karında oluşan sarkmalarından kurtulmak için yapılması gereken fazla olan cildin çıkarılması ve gevşemiş olan karın kaslarının sıkılaştırılmasıdır.

Karın germe ameliyatı öncesi neler yapılmalı?

Ameliyat öncesinde 6 saat boyunca su, yemek ve sigara kullanılmaması gerekmektedir. Ameliyat saatinde ise hasta, yatağında yapılan ilacın verdiği rahatlıkla ameliyathaneye indirilir ve genel anestezi altında operasyon tamamlanır. Ameliyat sonunda özel korseler giydirilir ve hastamız uyandırılır.

Karın germe ameliyatı nasıl yapılır?

Karın germe ameliyatı; fazla cildin çıkarılması, karın kaslarının sıkılaştırılması ve göbek deliğinin uygun yere taşınması olarak tanımlanabilir. Sarkmanın daha az olduğu durumlarda “Mini Karın Germe (Mini Abdominoplasti)” operasyonu düşünülebilir. Mini karın germe ameliyatlarında göbek deliğinin yerinin değişmesine gerek olmamaktadır. Bazı hastalarımızda karın germeye ek olarak bel bölgesine yapılacak laser liposuction ile mükemmel bir sonuca ulaşmak mümkün olacaktır.

Karın germe ameliyatı sonrası iyileşme dönemi nasıldır?

Ameliyattan 4-6 saat sonra hastalarımız yürütülür. Aynı gece hastanede misafir edilir ve bir gün sonra hastaneden taburcu edilebilir. Bir haftalık süreçte her gün bir defa basit pansuman yapılır. 5 gün boyunca yürürken dik duruma gelinmemesi ve yatarken diz altına yastıklar koyulması önerilir. 5. günde duş alınabilir. 10. günde göbek deliği etrafındaki dikişler alınabilir. Ameliyatın tek dezavantajı kalacak olan izdir. Bu iz dikiş izi değildir. Düz bir çizgi şeklinde görülen kesi izidir. İç çamaşırı veya bikini altına saklanabilir ve sezaryen izinden biraz daha uzundur. Sonuç olarak, çok zor olmayan bir sürecin sonunda, arzu edilenden sonuca ulaşılmış olur.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Grip aşısının fiyatı belli oldu!22 Ekim 2020 Perşembe 08:53
  • Kimlerde Corona belirtileri aylarca sürüyor?21 Ekim 2020 Çarşamba 22:15
  • Bebek şampuanları ve gargaralar koronavirüse karşı koruma sağlayabilir21 Ekim 2020 Çarşamba 21:45
  • Doktor: Yoğun bakımdaki hastalar bir nevi bebek gibi oluyor21 Ekim 2020 Çarşamba 21:34
  • Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Bez maskeleri 5 defadan fazla kullanmayın21 Ekim 2020 Çarşamba 21:15
  • Okula giden mi gitmeyen mi güvende?21 Ekim 2020 Çarşamba 21:00
  • Dünya Sağlık Örgütü: Yemen'in kuzeyinde dang hummasından 76 kişi öldü21 Ekim 2020 Çarşamba 20:45
  • Meme kanserinde doğru bilinen 7 yanlış21 Ekim 2020 Çarşamba 20:15
  • İşte strese sokan ve mutluluk veren besinler!21 Ekim 2020 Çarşamba 20:05
  • Bilim insanları, kafatasında yeni bir organ bulduklarını açıkladı21 Ekim 2020 Çarşamba 20:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti