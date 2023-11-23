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Open AI'dan Apple'a çelme: ChatGPT, Siri'nin yerini alıyor

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ChatGPT, yapay zeka robotu ile sesli sohbet özelliğinin ücretsiz olarak tüm kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini açıkladı. iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde yer alan "Eylem Düğmesi" sayesinde kullanıcılar Siri yerine ChaitGPT kullanıyor
Open AI'dan Apple'a çelme: ChatGPT, Siri'nin yerini alıyor

'ın yeni iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde yer alan eylem düğmesiyle birlikte cihazlar daha çok kişiselleştirme özelliği taşıyor.

Böylelikle kullanıcılar kişisel tercihlerine göre eylem düğmesine kamera açmak, el feneri, sesli not, büyüteç gibi birçok erişilebilirlik özelliğini hızlı bir şekilde atayabiliyor ve kısayol olarak daha hızlı erişiyor.

CHATGPT, ÜCRETSİZ SESLİ SOHBETİ DUYURDU

Geçtiğimiz günlerde OpenAI,  asistanı ChatGPT'nin sesli sohbet özelliğinin tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunduğunu duyurmuştu.

SİRİ'NİN YERİNİ ALIYOR

iPhone 15 Pro ve Pro Max'in eylem düğmesi sayesinde kullanıcılar ChatGPT'nin sesli sohbet özelliğine kısayoldan erişebilecek.

Böylelikle OpenAI, ChatGPT ile iPhone sesli asistanı Siri'nin yerini alabilecek.

EYLEM DÜĞMESİNE CHATGPT'İ NASIL ATANIR?

Bu özelliği aktifleştirebilmek için iOS ayarlarından "Eylem Düğmesi" menüsüne girmek ve ardından "Kısayol" seçeneğini seçtikten sonra "Bir Kısayol Seç" düğmesine dokunarak desteklenen uygulamaları alfabetik olarak sıralayabilirsiniz. 

Ardından ChatGPT'yi seçerek eylem düğmesiyle ilişkilendirebilir "Sesli görüşmeyi başlat" kısayoluyla Siri'nin yerini ChatGPT'ye bırakabilirsiniz. 

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