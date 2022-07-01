Ortaköy Spor Özçalışkan’a Emanet

Ada Genelinde Elde Ettiği Başarılarla Adından Söz Ettiren A Antrenör Diplomasına Sahip Tecrübeli Teknik Direktör Ali ÖZÇALIŞKAN'ı Takımın Başına Getiren Başkent Ekibi Gözünü Şampiyonluğa Dikti.
Ortaköy Spor Kulübü Başkanı Mengü KONT, Bu Sezon Camianın Şampiyonluk Hasretine Son Vermek İstediklerini Kuracakları Kadro İle Sporseverlere Seyir Zevki Güzel Maçlar İzleteceklerini İfade Ederek, Teknik Direktör Ali Özçalışkan Ve Ekibine Başarılar Diledi.
Tecrübeli Teknik Direktör Ali ÖZÇALIŞKAN İse Köklü Bir Kulübe Geldiğini Ve Kuracakları Kadro İle Şampiyonluğu Hedeflediklerini İfade Ederek Ortaköy Spor Taraftarlarına Çağrıda Bulundu.
Özçalışkan’ın Transfer Raporunu Önümüzde Ki Hafta Yönetime Teslim Etmesi Bekleniyor.
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