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Otelciler Birliği, yeni yıl tatili doluluk tahminlerini açıkladı

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Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), yeni yıl tatili doluluk tahminlerini açıkladı.
Otelciler Birliği, yeni yıl tatili doluluk tahminlerini açıkladı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), yeni yıl tatili doluluk tahminlerini açıkladı.

KITOB, Yeni Yıl tatili süresince beş yıldızlı büyük tesislerin doluluk oranlarının yüzde 92’ye, küçük otellerin doluluk oranlarının ise yüzde 64’e ulaşmasının beklendiğini duyurdu. Yapılan değerlendirmelere göre, ortalama doluluk oranının yüzde 78 civarında olması öngörülüyor.

KITOB’un yaptığı açıklamada, toplam 106 üye otelden 28’inde yeni yıl tatili süresince yüzde 100 doluluk yaşanmasının beklendiği ifade edilirken, diğer 27 tesiste doluluk oranlarının yüzde 60 ile yüzde 99 arasında gerçekleşmesi öngörüldüğü belirtildi.

KITOB, otelcilik sektöründeki bu olumlu beklentilerin yanı sıra, tüm otel üyelerine başarılı bir yeni yıl geçirmeleri temennisinde bulunurken, Kıbrıs halkının da yeni yılını kutlayarak sağlık ve esenlik dolu bir yıl diledi.

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