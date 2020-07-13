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Ozan Güven hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemi

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Ozan Güven hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemi
Ozan Güven hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemi

Oyuncu Ozan Güven hakkında kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede Güven'in 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 13.5 yıla kadar cezalandırılması istendi.

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği öne sürülen Ozan Güven hakkında 'hakaret', 'tehdit', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından 3 yıl 8 aydan 13.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Savcılık, Deniz Bulutsuz'un şüpheli olduğu dosyanın, eyleminin basit yaralama kapsamında kalması nedeniyle uzlaştırmaya gönderilmesine karar verdi.

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