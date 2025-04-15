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 Özata: “Turizm Kalpten Gelen Bir Dildir”

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15–22 Nisan Dünya Turizm Haftası dolayısıyla, Grand Sapphire Resort & Casino Genel Müdürü Ogün Özata, sektöre ve çalışanlara yönelik anlamlı bir mesaj yayınladı.
 Özata: “Turizm Kalpten Gelen Bir Dildir”

Grand Sapphire Resort & Casino Genel Müdürü Ogün Özata, 15–22 Nisan Dünya Turizm Haftası dolayısıyla, sektöre ve çalışanlara yönelik anlamlı bir mesaj yayınladı.

Grand Sapphire Resort & Casino olarak, kültürleri birleştiren, hikâyeleri çoğaltan ve hayalleri gerçeğe dönüştüren turizm sektörünün bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirten Özata, bu özel haftanın turizmin gücünü ve etkisini bir kez daha hatırlamak için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

“Turizm, yalnızca ekonomik bir alan değil; aynı zamanda insanlara dokunan, deneyimler sunan ve yaşamları zenginleştiren evrensel bir dildir” diyen Özata, bu dili en güzel şekilde konuşanların, misafirleri her gün güler yüzle karşılayan ve kusursuz hizmet sunan Grand Sapphire ekibi olduğunu vurguladı.

Özata mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Grand Sapphire Resort & Casino uluslararası arenada konforun, ayrıcalığın ve kalite standartlarının buluşma noktası olarak anılıyorsa, bunda en büyük pay sizlerin özverili katkılarınızadır. Her adımınızda misafirlerimize sadece bir konaklama değil; unutulmaz bir yaşam deneyimi sunuyorsunuz.

Bu özel haftada, tüm çalışma arkadaşlarıma turizmin gücüne güç kattıkları için içtenlikle teşekkür ederim. Hep birlikte daha büyük başarılara ve daha güçlü bir turizm geleceğine yürüyeceğimize olan inancım tamdır.

Dünya Turizm Haftamız kutlu olsun.”

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