Özçınar, Erzurum’da tarım paneline katılacak

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, “6. Uluslararası Yerel Yönetimler Tarım Kongresi”ne katılmak amacıyla bugün Erzurum’a gitti.

Kongre, Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ile Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) iş birliğinde 2-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek program kapsamında Özçınar, 3 Eylül Çarşamba günü “Sürdürülebilir Kalkınma, Yerel Yönetimler, Tarım ve İklim Krizi” temalı üst düzey tarım konulu panele ve “WALD E-Parlamento VII. Uluslararası Erzurum Gençlik Liderler” oturumuna katılarak konuşma yapacak.

Özçınar, konuşmasında Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla hayata geçirilen arıtma tesisi aracılığıyla atık suları arıtarak tarımsal alanda kullanımı, suyun geri dönüşümü ve yerel tarımın desteklenmesiyle ilgili uygulamaları katılımcılarla paylaşacak.

Tarım alanında görüşler, yenilikçi uygulamalar ve iş birliği süreçlerinin ele alınacağı programda, ortaya konulacak önerilerle ülke tarımının nasıl daha iyi noktalara taşınabileceği tartışılacak ve Türkiye dışından belediye yetkilileriyle deneyim paylaşımının önemi ele alınacak.

AgriCities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin, 2019 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle kurulan uluslar arası bir organizasyon olduğu belirtilirken, amacının, “tarım ve gıdanın geleceğin dünyasında son derece stratejik öneme sahip sektörler olduğu gerçeğinden hareketle tüm ülke ve şehirlerin birbirleriyle etkileşim içinde olması gerektiğini vurgulamak ve bu doğrultuda faaliyetler yürütmek” olduğu ifade edildi.

AgriCities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin şu anda Türkiye, Azerbaycan, KKTC, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan, Filistin, Lübnan, Maldivler, Moritanya, Irak, Ürdün, Etiyopya, Senegal, Mısır, Filipinler, Rusya Tataristan Cumhuriyeti, Benin, Kamerun, Somali, Cibuti ve Senegal’den üyeleri bulunuyor.