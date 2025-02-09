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Özdil Nami: Her iki tarafta da bizleri çıkmazdan çıkaracak liderlik yok

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Özdil Nami: Her iki tarafta da bizleri çıkmazdan çıkaracak liderlik yok
Özdil Nami: Her iki tarafta da bizleri çıkmazdan çıkaracak liderlik yok

Eski Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami, mart (gayri resmi genişletilmiş toplantı) ışığı altında, Kıbrıs müzakerelerindeki çıkmazın kaldırılması yönünde temkinli iyimserlik belirtti.

Nami, haftalık Kathimerini’ye verdiği özel söyleşide BM’nin çıkmazın kaldırılması prosedürüne yaklaşımından hayal kırıklığı belirterek 2017’de çözüme çok yaklaşıldığını ancak eski Rum lider Nikos Anastasiadis yüzünden başarılamadığını kaydetti.

BM’nin, Crans Montana başarısızlığından sonra müzakereleri yeniden başlatma yönündeki başarısız çabaları nedeniyle derin hayal kırıklığı yaşadığını belirten Nami, geçmişteki başarısızlıklar nedeniyle müzakere zemininin sorgulandığı bir noktada bulunulduğuna dikkat çekti. Nami, Rosemary DiCarlo’nun gelişinin, BM’ye, öncekilere göre doğru hareketlerde bulunmaya başlama fırsatı verebileceğini, taraflara karşı samimi olmaya başlayabileceğini söyledi.

DiCarlo’nun Kıbrıslı Türklere “BM’nin önceki başarısız çabaların Kıbrıslı Türklere etkisini ve süreçteki itibar kaybını anladığını ancak bunun tamir edilebileceğini”, Rumlara da “fiili durumun devamının kabul edilemez olduğunu, kimsenin ucu açık müzakereler istemediğini” söyleyebileceğini anlattı.

Nami, mart ayında yapılacak gayri resmi genişletilmiş görüşmeden beklentilerini aktarırken “korkarım yıldızlar henüz hizalanmadı. Her iki tarafta da bizi devam eden çıkmazdan çıkaracak liderlik yok. Bu da dıştan önemli itelemeye ihtiyaç olduğu anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

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