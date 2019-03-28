  • BIST 92.075
  • Altın 231,927
  • Dolar 5,5180
  • Euro 6,2117
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Özhaseki Yavaş’a övgüler düzmüş: İnşallah güzel hizmetlere devam eder (Video)

»
AKP’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki’nin rakibi CHP Mansur Yavaş’a övgü yağdırdığı geçmiş tarihli bir video sosyal medyada günün önemli gündem maddelerinden biri.
Özhaseki Yavaş’a övgüler düzmüş: İnşallah güzel hizmetlere devam eder (Video)

 

Tarihi Kentler Birliği’nin Kasım 2006’da Ankara’nın Beypazarı ilçesinde düzenlediği seminerde konuşan dönemin Kayseri belediye başkanı Özhaseki, dönemin Beypazarı belediye başkanı Yavaş için şunları söylüyor:

Hem değerli başkanımız Mansur Bey’i, hem de değerli çalışmalarını izlemiş olduk. Bir yöre nasıl kalkınır, bir yörede neler yapılırsa o yöre ayağa kalkar, çok güzel canlı bir örneğini hep beraber izlemiş olduk. Başkanımızın ellerine sağlık. İnşallah bundan sonra da güzel hizmetlere devam eder diye temennide bulunuyoruz.”

 

 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: Seçimde en ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak27 Mart 2019 Çarşamba 22:26
  • Varlık Fonu'ndaki THY hisseleri Katar'a mı satıldı?27 Mart 2019 Çarşamba 21:02
  • Türkiye Bankalar Birliği'nden dolar ve swap açıklaması27 Mart 2019 Çarşamba 19:36
  • Metropoll Başkanı Özer Sencar: Seçimin sonucunu ekonomi belirleyecek27 Mart 2019 Çarşamba 19:33
  • Erbakan’ın oğlundan ‘Saadet’e oy vermeyin’ çağrısı27 Mart 2019 Çarşamba 19:19
  • Türkiye, Cem Uzan'a karşı açtığı 375 milyon euro'luk davayı kaybetti27 Mart 2019 Çarşamba 19:16
  • Türk bandıralı gemi Akdeniz'de kurtardığı göçmenler tarafından kaçırıldı27 Mart 2019 Çarşamba 19:06
  • Filmlerdeki gibi: Hortum bir kişiyi demir şemsiye ile birlikte havaya uçurdu (Video)27 Mart 2019 Çarşamba 16:45
  • Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'ten Mansur Yavaş'a destek27 Mart 2019 Çarşamba 16:42
  • Erdoğan: Özhaseki dururken oyunuzu soyadı Yavaş olan birine mi vereceksiniz?27 Mart 2019 Çarşamba 13:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti