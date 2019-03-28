Özhaseki Yavaş’a övgüler düzmüş: İnşallah güzel hizmetlere devam eder (Video)

Tarihi Kentler Birliği’nin Kasım 2006’da Ankara’nın Beypazarı ilçesinde düzenlediği seminerde konuşan dönemin Kayseri belediye başkanı Özhaseki, dönemin Beypazarı belediye başkanı Yavaş için şunları söylüyor:

“Hem değerli başkanımız Mansur Bey’i, hem de değerli çalışmalarını izlemiş olduk. Bir yöre nasıl kalkınır, bir yörede neler yapılırsa o yöre ayağa kalkar, çok güzel canlı bir örneğini hep beraber izlemiş olduk. Başkanımızın ellerine sağlık. İnşallah bundan sonra da güzel hizmetlere devam eder diye temennide bulunuyoruz.”