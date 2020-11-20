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Ozon Tedavisinin Vücuda Sihirli Etkisi

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Dr. Mesut Ayyıldız konu hakkında bilgiler verdi.
Ozon Tedavisinin Vücuda Sihirli Etkisi

Beyaz kan hücrelerinin (savunma hücreleri olup enfeksiyonlara karşı korur) oluşumunu artırır, fonksiyonlarını artırır. Bakteri, virüs ve mantarları öldürür. En güçlü doğal ve atık bırakmayan dezenfektandır.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı direnci artırır. Bağışıklık sistemini düzenleyici özelliği ile bağışıklık sisteminin sapmasından kaynaklanan hastalıkların tedavisinde iyileştiricidir. Hızla büyüyen kanser hücrelerinin çoğalmasını ve yayılmasını engeller. Alyuvarların (kanda oksijen taşıyan kırmızı hücreler) elastikiyetini artırarak kılcal damarlardan geçişini hızlandırır. 

Kanın dokulara oksijen bırakma yeteneğini artırarak organların oksijenlenmesini artırır. Hücre içi solunumunu (hücrenin fonksiyonu görebilmesi için gerekli enerji kaynağını elde etmesi) hızlandırır. 

Detoks edici özelliği ile vücudumuzdaki kimyasal maddelerin temizlenmesine yardımcı olur.(Kurşun, civa gibi ağır metal zehirlenmeleri, böcek öldürücüler, ilaç atıkları, asidik maddeler, tarım ilaç kalıntılarının atılmasını hızlandırır.) 

Vücudumuzdaki doğal ağrı kesicilerin açığa çıkmasını sağlayarak ağrı kesici özellik gösterir. Kanın kıvamını azaltır, akışkanlığını sağlar, böylelikle damar duvarındaki plakların yumuşamasını ve küçük kan damarlarındaki tıkaçların çözülmesini sağlayarak dolaşımı düzenler.

  • Daha temiz,yumuşak ve daha gençleşmiş bir cilt,
  • Hücre ve dokulara giden kan dolaşımını hızlandırır,
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir,enfeksiyon hastalıklarına karşı direnci arttırır,
  • Damarları (arterve venler) yeniler,tansiyonun düzelmesini sağlar,
  • Kan ve Lenf sistemini temizler,
  • Derinin üçüncü bir böbrek ya da ikinci akciğer sistemi gibi çalışmasını sağlar,
  • Kaslarda biriken toksini gidererek kasları gevşetir ve yumuşatır,esnekliğini arttırır,
  • Eklem ağrılarını ve kas rahatsızlıklarını iyileştirir,
  • Hormon ve enzim üretimini normale döndürür,
  • Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir,
  • Depresyon ve sıkıntıyı ferahlatır,
  • Stres hormonu olarak bilinen adrenalini okside ederek genel bir sakinlik sağlayarak depresyon kaynaklı gerginliği gidermeye yardımcı olur.
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