Öztürkler: Rumlar ateşle oynuyor, İsrail'e sağlanan destek Kıbrıs Türk tarafını da hedef haline getiriyor

Öztürkler Kazakistan temaslarını BRT ekranlarında değerlendirdi.

Kazakistan’da düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14. Genel Kurulu’na katılan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, temaslarını ve toplantıdan çıkan sonuçları BRT ekranlarında değerlendirdi.

Ülgen Aksay’ın hazırlayıp sunduğu 'Gündem+' programına konuk olan Öztürkler, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşmesinden, Türk Devletleri ile olan ilişkilerin geleceğine kadar birçok önemli konuya değindi.

Öztürkler, Kazakistan ziyaretinin tarihi açıdan bir ilk ve dönüm noktası olduğunu belirterek, Türk dünyasının birlikteliğinin güçlendirilmesi yönünde atılan adımların önemine vurgu yaptı.

Toplantıda, üye ülkeler arasındaki parlamenter iş birliklerinin artırılması ve bölgesel meselelerde ortak hareket edilmesi konularının ele alındığını ifade eden Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Türk dünyasındaki konumuna da dikkat çekti.

“Parlamenter diplomasi, kardeş ülkeler arasında sadece siyasi bağları değil, gönül bağlarını da pekiştiren bir köprüdür” diyen Öztürkler, görüşmelerin sadece temsili değil, sonuç odaklı olduğunu ifade etti.

TÜRKPA çatısı altında daha güçlü entegrasyon ve ortak çalışmaların önünü açacak kararların alındığını söyleyen Öztürkler, bu çerçevede TBMM Başkanı Prof.Dr. Numan Kurtulmuş’a da vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, katıldığı canlı yayında, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Güney Kıbrıs’ın İsrail uçaklarına ev sahipliği yapmasının bölgedeki dengeleri nasıl etkileyebileceğini değerlendirdi.

Öztürkler, İsrailli grupların gemilerle Güney Kıbrıs’a gelmesinin ve bölgedeki hareketliliğin, Türkiye’nin garantörlüğü açısından taşıdığı öneme işaret etti.

Güney Kıbrıs’ın İsrail’e verdiği desteği de eleştiren Öztürkler, İsrail’e ait uçakların Larnaka Havalimanı’nda park pozisyonunu da alınmasını da doğru bulmadığını, bunun adayı hedef haline getirebileceğini kaydetti.

Öztürkler, İsrail savaş uçaklarının İngiliz üslerinden havalanan tanker uçaklarla desteklenmesiyle oluşan askeri yoğunluğun da Kıbrıs Türk halkını doğrudan ateş hattına soktuğunu vurguladı.

Öztürkler, “Rumlar açıkça ateşle oynuyor. İsrail'e sağlanan bu açık destek, sadece bölge barışını tehdit etmiyor, aynı zamanda Kıbrıs Türk tarafını da hedef haline getiriyor” ifadelerini kullanarak, bölgedeki bu gelişmelerin Türkiye'nin garantörlüğü açısından neden vazgeçilmez olduğunu gözler önüne serdiğini belirtti.

Kıbrıs adasının doğusunda artan askeri hareketlilik, bölgedeki dengeleri sarsarken, Türkiye’nin garantörlük rolünün yalnızca siyasi değil, aynı zamanda güvenlik açısından da kritik bir anlam taşıdığına dikkat çeken Öztürkler, sürecin çok yönlü ve dikkatli bir diplomasiyle yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Öztürkler, “Bu noktada Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü, bizim için yalnızca bir yükümlülük değil, bir güvenlik sigortasıdır. Kararlılıkla ve birlik içinde hareket ederek bu tehlikeli süreci aşacağız” diyerek Türk tarafının kararlı duruşunu yineledi.

Meclis’te Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleşen kapalı oturumu da gündeme getiren Öztürkler, KKTC’nin uluslararası politikalarının toplantının ana hatlarını oluşturduğunu söyledi.