  • BIST 9272.79
  • Altın 4303.264
  • Dolar 39.5366
  • Euro 45.5192
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKADipkarpaz’da bayramda çevreye Zarar Verenlere Tepki

Öztürkler: Rumlar ateşle oynuyor, İsrail'e sağlanan destek Kıbrıs Türk tarafını da hedef haline getiriyor

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs’ın İsrail’e verdiği desteğin bölge barışını tehdit ettiğini belirterek, "Rumlar açıkça ateşle oynuyor.
Öztürkler: Rumlar ateşle oynuyor, İsrail'e sağlanan destek Kıbrıs Türk tarafını da hedef haline getiriyor

Öztürkler Kazakistan temaslarını BRT ekranlarında değerlendirdi.

Kazakistan’da düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14. Genel Kurulu’na katılan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, temaslarını ve toplantıdan çıkan sonuçları BRT ekranlarında değerlendirdi.

Ülgen Aksay’ın hazırlayıp sunduğu 'Gündem+' programına konuk olan Öztürkler, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşmesinden, Türk Devletleri ile olan ilişkilerin geleceğine kadar birçok önemli konuya değindi.

Öztürkler, Kazakistan ziyaretinin tarihi açıdan bir ilk ve dönüm noktası olduğunu belirterek, Türk dünyasının birlikteliğinin güçlendirilmesi yönünde atılan adımların önemine vurgu yaptı.

Toplantıda, üye ülkeler arasındaki parlamenter iş birliklerinin artırılması ve bölgesel meselelerde ortak hareket edilmesi konularının ele alındığını ifade eden Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Türk dünyasındaki konumuna da dikkat çekti.

“Parlamenter diplomasi, kardeş ülkeler arasında sadece siyasi bağları değil, gönül bağlarını da pekiştiren bir köprüdür” diyen Öztürkler, görüşmelerin sadece temsili değil, sonuç odaklı olduğunu ifade etti.

TÜRKPA çatısı altında daha güçlü entegrasyon ve ortak çalışmaların önünü açacak kararların alındığını söyleyen Öztürkler, bu çerçevede TBMM Başkanı Prof.Dr. Numan Kurtulmuş’a da vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, katıldığı canlı yayında, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Güney Kıbrıs’ın İsrail uçaklarına ev sahipliği yapmasının bölgedeki dengeleri nasıl etkileyebileceğini değerlendirdi.

Öztürkler, İsrailli grupların gemilerle Güney Kıbrıs’a gelmesinin ve bölgedeki hareketliliğin, Türkiye’nin garantörlüğü açısından taşıdığı öneme işaret etti.

Güney Kıbrıs’ın İsrail’e verdiği desteği de eleştiren Öztürkler, İsrail’e ait uçakların Larnaka Havalimanı’nda park pozisyonunu da alınmasını da doğru bulmadığını, bunun adayı hedef haline getirebileceğini kaydetti.

Öztürkler, İsrail savaş uçaklarının İngiliz üslerinden havalanan tanker uçaklarla desteklenmesiyle oluşan askeri yoğunluğun da Kıbrıs Türk halkını doğrudan ateş hattına soktuğunu vurguladı.

Öztürkler, “Rumlar açıkça ateşle oynuyor. İsrail'e sağlanan bu açık destek, sadece bölge barışını tehdit etmiyor, aynı zamanda Kıbrıs Türk tarafını da hedef haline getiriyor” ifadelerini kullanarak, bölgedeki bu gelişmelerin Türkiye'nin garantörlüğü açısından neden vazgeçilmez olduğunu gözler önüne serdiğini belirtti.

Kıbrıs adasının doğusunda artan askeri hareketlilik, bölgedeki dengeleri sarsarken, Türkiye’nin garantörlük rolünün yalnızca siyasi değil, aynı zamanda güvenlik açısından da kritik bir anlam taşıdığına dikkat çeken Öztürkler, sürecin çok yönlü ve dikkatli bir diplomasiyle yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Öztürkler, “Bu noktada Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü, bizim için yalnızca bir yükümlülük değil, bir güvenlik sigortasıdır. Kararlılıkla ve birlik içinde hareket ederek bu tehlikeli süreci aşacağız” diyerek Türk tarafının kararlı duruşunu yineledi.

Meclis’te Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleşen kapalı oturumu da gündeme getiren Öztürkler, KKTC’nin uluslararası politikalarının toplantının ana hatlarını oluşturduğunu söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • YKS bu hafta sonu yapılacak18 Haziran 2025 Çarşamba 08:31
  • Harmancı'dan uyarı: Sahada eşgüdüm yok, sığınaklar hakkında veri elimizde yok17 Haziran 2025 Salı 16:22
  • Atlılar Köyü'nde Arazide Yangın: 60 Dönüm Alan Zarar Gördü17 Haziran 2025 Salı 16:08
  • Karaoğlanoğlu’nda Hayatını Kaybeden 70 Yaşındaki Kişinin Ölüm Nedeni Belli Oldu17 Haziran 2025 Salı 15:58
  • Erhürman: Milletvekillerinin soru sorması engellendi17 Haziran 2025 Salı 15:44
  • Gazimağusa’da Zincirleme Kaza: Alkollü Sürücü 3 Araca Çarptı17 Haziran 2025 Salı 15:39
  • İkamet İzinleri Olmadan KKTC’de Kalan 2 Kişi Tutuklandı17 Haziran 2025 Salı 15:29
  • Girne Limanı’nda Gümrüksüz Maraş Otu Yakalandı17 Haziran 2025 Salı 15:15
  • Girne’de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı17 Haziran 2025 Salı 14:55
  • Olağanüstü oturumda milletvekillerine soru hakkı tanınmadı!17 Haziran 2025 Salı 14:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti