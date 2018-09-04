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Özyiğit'e Ankara Vetosu, T.C. Milli Eğitim Bakanı görüşmeyi iptal etti!

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Özyiğit'e Ankara Vetosu. Mevkidaşı Özyiğit ile görüşmedi.
Özyiğit'e Ankara Vetosu, T.C. Milli Eğitim Bakanı görüşmeyi iptal etti!

Dün Ankara'ya giden Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit  T.C. Milli eğitim Bakanı ile olan randevusu iptal edildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya ziyaret gerçekleştirdi.
Özyiğit temasları doğrultusunda mevkidaşları TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyordu.

Pazartesi akşam saatlerinde Ankara’ya hareket eden Özyiğit temaslarını tamamlamasının ardından Salı akşamı yurda dönecek.

Özyiğit'in görüşmesi beklenen T.C. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşme olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Özyiğit  sadece Kültür Bakanı ile görüşme yaptı.

Temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la bir araya geldi.

Bakan Özyiğit, Türkiye'de Haziran seçimlerinden sonra yeni bir yönetim anlayışının yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini üstlenen Mehmet Nuri Ersoy'la çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

ankara-001.jpgGörüşmede iki ülke arasında kültürel olarak hangi alanlarda nasıl bir işbirliği yapabilecekleri, geçmişteki ilişkilerde eksiklikler aksaklıklar varsa onların düzeltilip daha işler hale getirebilirizi konuştuklarını anlatan Özyiğit şöyle devam etti. "Bizim için Türkiye Cumhuriyeti'nin kültürel alandaki birikimi kurumsal anlayışı son derece önemli. Biz bu işbirliği çerçevesinde nasıl bunlardan yararlanabiliriz ve ülkemizi kültürel kimliğimizi dokumuzu koruyarak bunu hem Türkiye'ye hem de dünyaya daha iyi nasıl tanıtabiliriz bunlar üzerinde görüş alışverişinde bulunduk ve bunun yanı sıra son dönemdeki ekonomik kriz, dövizin sektörlere etkileri üzerinde konuşma fırsatımız oldu. Son derece yararlı olan bu görüşmeden kısa bir süre sonra bir protokol imzalama niyetini iki bakan olarak belirttik. Bu doğrultuda teknik heyetler gerekli çalışmaları yapması ve bir an önce sonuçlandırması için görevlendirildi. "

Önümüzdeki dönemde kısa bir süre içinde Bakan Ersoy'un Kıbrıs'a geleceğini söyleyen Özyiğit, o güne kadar protokolün hazırlanarak imzalanma fırsatının olacağını bu ziyaretten çok yararlandıklarını, ikili ilişkilerin kültürel alandaki işbirliğinin daha da artarak güçlü bir yapıyla gelişerek büyüyeceğini sözlerine ekledi.

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