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Pamuklu Bafra yolu trafiğe açıldı

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Çayırova- Bafra kavşakları arasındaki yol trafiğe açıldı.
Pamuklu Bafra yolu trafiğe açıldı

Çayırova- Bafra kavşakları arasındaki yol trafiğe açıldı.

Polis Genel  Müdürlüğü, güzergah boyunca yer yer su birikintileri ve yola akan çamurlu sulardan dolayı sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur…

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