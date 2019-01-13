Pamuklu Bafra yolu trafiğe açıldı

Çayırova- Bafra kavşakları arasındaki yol trafiğe açıldı.
Polis Genel Müdürlüğü, güzergah boyunca yer yer su birikintileri ve yola akan çamurlu sulardan dolayı sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur…
Çayırova- Bafra kavşakları arasındaki yol trafiğe açıldı.
Polis Genel Müdürlüğü, güzergah boyunca yer yer su birikintileri ve yola akan çamurlu sulardan dolayı sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur…
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