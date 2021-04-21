Parisliler restoranda yemek yeme özlemini eve gelen özel şefle gideriyor

Profesyonel şef Fatiha el Kaddaoui rezervasyonla müşterilerin evine gidip kendi götürdüğü malzemeler ve evdeki ekipmanları kullanarak restoran kalitesinde yemekler hazırlıyor.

Pandemiden önce de işlerinin iyi gittiğini belirten şef, salgın kısıtlamalarıyla yoğunluğun arttığını, ayda 30 kadar rezervasyon aldığını anlatıyor.

“Talep çok büyük” diyen el Kaddaoui, durumu, Paris’te yaşayanların haftada en az iki-üç kez restoranda yeme alışkanlığına bağlıyor.

Fransızlar OECD verilerine göre gelişmiş ülkeler arasında yeme-içmeye en çok vakit ayıranlar. Dolayısıyla restoranların kapanmasının onları daha derinden vurması şaşırtıcı değil.

Annesi ve kendisi için özel şef el Kaddaoui’yi tutan 35 yaşındaki Valerie Lacroix “Dışarı çıkıp sevdiklerimizle zaman geçirmeyi istiyoruz ama yapamıyoruz. Bu o paylaşılan anları evde yeniden yaratmak için fırsat” diyor.

Kısıtlama saatleri dışında çalışan şef, en çok altı kişilik gruplara hizmet veriyor.

Evde ‘dışarda yeme’nin bedeli ise her Parizyenin harcı değil; kişi başı 170 avro (1700 lira).