PCR testleri özele de açıldı. Devlet Hastanesi'nde 300 TL YDÜ 200 TL!

Sağlık Bakanı Pilli, testlerin artık özel sektörde de yapılabileceğini açıkladı.

Daha önce havayolu ile gelenlerin PCR testlerinin Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından yapıldığını ve sonuçların Bakanlığa verildiğini ifade eden Pilli, yeni süreçte artık, dileyenlerin özel işleri için yapacakları seyahatler konusunda sadece YDÜ değil; diğer yeterli sağlık kuruluşlarının tümünde PCR testi yaptırabileceklerini kaydetti.

Özel olarak yapılan testlerin sonuçlarının pozitif olması durumunda sonuçların Sağlık Bakanlığı ile paylaşılması zorunluluğu olduğunu ifade eden Pilli, YDÜ’de 200 TL Devlet Hastanesi’nde 300 TL olan PCR testleri arasındaki fiyat farkı ile ilgili ise yorum yapmadı.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi, Güney Kıbrıs’a geçiş veya yurtdışına çıkış yapacaklar için gerekli olan PCR testlerinin 200 TL karşılığında yapılmaya başlandığını, sosyal medya hesaplarından paylaştığı gönderiyle bu sabah duyurmuştu.

“Yurtdışına çıkışlarda ve Güney Kıbrıs’a geçişlerde gerekli olan veya herhangi bir gerekçeyle ihtiyaç duyulan PCR testleri, hastanemizde 200 TL karşılığında yapılmaya başlanmıştır” şeklindeki duyuruda ifade edilen fiyat ve devletin yaptığı PCR testlerinden 100 TL daha ucuz olması, tartışmalara yol açtı…