Pegasus İşten Çıkarma Davasını Kaybetti: 40 İşçiye 12 Aylık Tazminat ve İşe İade Kararı

Pegasus Sendika Üyeliği Nedeniyle İşten Çıkardığı 40 İşçiye Mahkeme Kararıyla Tazminat Ödeyecek ve İşe İade Edecek. Pegasus İşten Çıkarma

Pegasus Sendika Üyeliği Nedeniyle İşten Çıkardığı 40 İşçiye Mahkeme Kararıyla Tazminat Ödeyecek ve İşe İade Edecek. Pegasus İşten Çıkarma

Pegasus Havayolları, sendika üyeliği nedeniyle işten çıkardığı 40 çalışanına karşı açılan işe iade davasını kaybetti. İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülen davada, Nakliyat İş Sendikası’nın üyeleri lehine karar verildi. Bu kararla birlikte, işten çıkarılan personelin işe iadesine ve toplam 12 aylık sendikal tazminat ödenmesine hükmedildi.

Olay, Pegasus Havayolları’nın sendika üyelerini işten çıkarması ve sendikal faaliyetlerden kaynaklanan baskı iddiaları ile başlamıştı. Nakliyat İş Sendikası, Pegasus’ta 2021 yılından itibaren sendikal örgütlenme çalışmalarına başlamış ve 2500’e yakın çalışanı üye yapmıştı. Bunun üzerine, Pegasus 100’ün üzerinde çalışanı işten çıkarmış, bunların 80’i sendika üyesiydi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı incelemeler sonucunda, işten çıkarmaların sendikal faaliyetlere dayandığı tespit edildi. Nakliyat İş Sendikası, işten çıkarılan üyeleri adına “İşe İade ve Sendikal Tazminat Davaları” açtı. 08.12.2023 tarihinde görülen duruşmada, 15 işçinin sendikal nedenlerle işten çıkarıldığına ve işe iade edilmesine karar verildi.

Sonuç olarak, Pegasus işvereni, işten atılan işçilere 4 ay boşta geçen süre, 4 ay iş başı yaptırmama ve 12 aylık sendikal tazminat ödemeye mahkum edildi. Bu karar, sendikal hakların korunması ve işçi hakları açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.