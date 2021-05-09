Peker 'Kemiklerini kırdırdım' dedi, İşbaşaran yanıt verdi: Seni fazla öttürmezler

Sedat Peker, eski milletvekili Feyzi İşbaşaran için "Kemiklerini kırdırdım" dedi. İşbaşaran yanıtladı: "Seni oralarda daha fazla öttürmezler. MİT/polis himayesinde mafyacılık oynamanın ömrü bu kadar."

Yurt dışında bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Mehmet Ağar ve oğlu AK Parti Milletvekili Tolga Ağar ile 'Pelikan' grubuna ilişkin suçlamalarda bulunduğu video yayınlarına devam etti. Peker, 2014 yılında karakolda milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın karakolda uğradığı saldırıyı üstlendi. İşbaşaran, Peker'e tepki gösterirken "Seni orada fazla öttürmezler" ifadesini kullandı.

Peker, kendisine yönelik operasyonlar sonrası çektiği videoların üçüncüsünde "Derin devletçiler, Pelikancılar bir tripoda bir kameraya yenileceksiniz" dedi.

Sedat Peker videoda Pelikan grubunun başı olduğunu öne sürdüğü Süheyb Öğüt'ün yayımlanan videoların ardından kendisiyle görüşmeye bir kişi yolladığını söyledi. Gönderdiği kişinin kendisine "Hakan Fidan ile Mehmet Ağar'ın arası açık, Sedat Peker de Hakan Fidan'la birlikte bu işi tezgahlıyor" iddiasını yönelttiğini öne süren Peker, "Ben Hakan Fidan'ı tanımam. Hiç görüşmedim" dedi.

'YETMEDİ BİR DE MAHKEMEDE KIRDIRDIM'

Peker, daha önce reddettiği eski milletvekili Feyzi İşbaşaran iddialarına ilişkin de "Senin yengenin annesine küfür etti diye, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşine küfür etti diye ben karakolda milletvekilinin kemiklerini kırdırdım. Yetmedi, bir de mahkemede kırdırdım. Pişman değilim" diye konuştu.

Eski AK Parti Elazığ milletvekili İşbaşaran, 2014 yılında Twitter’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı polis merkezinden çıkışta AK Partili kalabalık bir grubun protestosuyla karşılaşmıştı. İşbaşaran, daha sonra ifadesinin alınması için adliyeye götürülürken başka bir grubun saldırısına uğramıştı.

Saldırı olayına karıştığı iddia edilen isimlerden biri de avukat İsmail Barbaros Aslan'dı. Sedat Peker’in avukatlığını yapan Aslan, o dönem Hürriyet gazetesine, “Ben o kavgaya katılmadım. Evet oralarda bulundum; ancak aldığı darptan benim bir dahlim yok. Bunu gösteren bir kamera kaydı da görgün tanığı da yok. Bu iddialar ile ilgili polise ifade verdim. Zor bir gece geçirdim. Kendisi bizi suçladı; benden şikâyetçi oldu. Ben de kendisinden şikâyetçi olacağım" demişti.

İŞBAŞARAN, KÜLÜNK'Ü DE SUÇLADI

Bu arada İşbaşaran, Peker'in açıklamaları üzerine Twitter hesabından yanıt verdi. "Sen benim muhatabım değilsin ama videoda adım geçtiği için bir iki şey yazmak istedim" diyen İşbaşaran şu mesajları paylaştı:

"Senin muhatabın, hizmet ettiğin Erdoğan, Mehmet Ağar, Korkut Eken ve seni yıllarca kullanan polis teşkilatıdır. -Eşine, çocuklarına yapılanan üzüldüm ama sen de onları bırakıp kaçmayacaktın! Sen nasıl bir delikanlısın ki; Bir AKP milletvekili (Metin Külünk), parti teşkilatı ve polisle anlaşarak bir tetikçini gönderip gözaltında elleri kelepçeli birine saldırıyorsun? Benim kemiklerim falan kırılmadı ama bir polisin parmağı kırıldı, o polise üzüldüm.

'KULLANILMA SÜREN DOLDU'

Türkiye’de polis olmadan mafya olmaz. Polisin kanatları altında yıllarca çetecilik faaliyetlerinde bulundun, sana mafya da denilmez. Mafyanın, İtalya’da olduğu gibi kurumsal kimliği var, polisle, istihbarat ile işbirliği yapmaz ama sen polis işbirlikçisisin ve kullanılma süren doldu.

Bir de ‘Feyzi İşbaşaran beni şikayet ediyor’ diyorsun. Seni kime şikayet ettim veya ediyorum? Şikayet etmem gereken kişi ve kurumlar senin sahiplerin zaten. Erdoğan ve ailesini tehdit ediyorsun, seninle onların meselesi, beni hiç ilgilendirmez!

İstediğin kadar Hakan Fidan’a güzellemeler yap, seni oralarda daha fazla öttürmezler, gerisini Mit/polis abilerine anlatırsın. MİT/polis himayesinde mafyacılık oynamanın ömrü bu kadar! Umarım adil yargılanırsın ve cezaevinde başına bir iş getirmezler.

JANDARMA'YA YELDANA KAHRAMAN YANITI

Konuşmasında Yeldana Kaharman'ın ölümüyle ilgili ortaya attığı iddialar üzerine Jandarma Genel Komutanlığının yaptığı açıklamaya da yanıt veren Peker, "Rahmetli kızcağız (Yeldana Kaharman'dan bahsediyor) Jandarma'ya gidiyor, 'Tolga Ağar'a röportaj yapmaya gittim, bana tecavüzde bulundu' diyor. 'Hanımefendi şikayetinizi aldık, siz doktora gidip konuyla ilgili yarın bir rapor alın' (Jandarmanın cevabı). Ertesi gün 18 yaşındaki kız öldü, kendiliğinden! Cıvıl cıvıl, hayat dolu kız nasıl ölür? 1 gün evvel şikayet eden kız 1 gün sonra öldü! Jandarma komutanı, bir üst komutanını arar, 'yanıma gel' der. Büyük komutan öbür komutana "yav kardeşim zaten kızın psikolojisi iyi değilmiş, ülke zaten gergin, tahkikata gerek yok' der. Tiyatro bu ya! Ayriyeten de 'Sen çok başarılı bir komutansın. İnşallah ileriki zamanlarda iyi bir paşa olacaksın' der. 'Emredersiniz efendim!' (Peker elindeki kağıdı yırtıyor) Hani şikayet, yok, gitti!" dedi.

'OKTAY KAYNARCA'YI ARADIM'

Peker, eski Bakan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın abisi Serhat Albayrak’a da seslendi. ATV'deki 'Eşkıya' dizisine Peker adında bir karakter konduğuna dikkat çeken Peker, "Bir araba süren bir arkadaş. Oradan birisi bir şey diyor, diğeri de diyor ki ‘Bırak onu o hep boş konuşur’ öyle mi?" diye konuştu. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'yı aradığını anlatan Peker, "Böyle böyle oldu beni arıyorlar. Dedi /haberim yok, mümkün değil’ dedi. Beni yapımcı arkadaşla bir görüştür dedim. ‘Ben konuşurum’ dedi. Daha sonra aradı ‘tesadüf, denk gelmiş’ dedi. Adamın adı Peker boş konuşurmuş. Ben de çocuğum, ben de malım ya. Ne yapalım dedi Oktay. Ben de öbür bölüm de Peker boş konuşmamış diye bir şey ekle dedim. Dedi ‘bunu yapamıyorlar’. Ne yapabiliyorlar dedim? Dedi ‘ O karakteri diziden çıkarırlarmış’ dedi. Olmaz kardeşim dedim" ifadelerini kullandı.

BARIŞ AKADEMİSYENLERİ

Sedat Peker, Barış Akademisyenlerine yönelik ölüm tehdidi içeren konuşmasıyla ilgili de "Bildiriyi okudum. Barış akademisyenliği diye anlamadım. Terör örgütlerine direkt destek anladım. Benden özür dilememi bekliyorlarsa o zaman bir açıklama yapacaklar. İki satır yazı yazsınlar. 'Biz kardeşim terör örgütüne destek için bunu yazmadık' O zaman ben normal özür de dilemeyeceğim 'ya hayvanlık etmişiz hakkınızı helal edin' diyeceğim. Hangi terör örgütüne kim destek verirse versin aynı itikat üzerindeyim ancak bu yazımdan dolayı çocukları eşleri korkmuş olabilir. Onlardan da özür diliyorum" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker, Ocak 2016'da Güneydoğu'da yaşanan sokağa çıkma yasakları ve çatışma ortamı neticesinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin imza kampanyası düzenleyerek, "Bu suça ortak olmayacağız" diyen ‘Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'yle bir araya gelen 1128 akademisyen için, "Sözde aydınlar çanlar ilk önce sizim için çalacak; oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız" ifadelerini kullanmıştı.