  • BIST 4.812,93
  • Altın 1216.174
  • Dolar 19.1776
  • Euro 20.8409
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

Pep Guardiola’dan, depremzedelere yardım çağrısı: Kökümüz bir, suyumuz bir

» »
Manchester City'nin başarılı teknik direktörü Pep Guardiola, ülkemizde yaşanan deprem felaketiyle ilgili olarak yardım çağrısında bulundu.
Pep Guardiola’dan, depremzedelere yardım çağrısı: Kökümüz bir, suyumuz bir

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için yardım çağrısında bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Guardiola’nın yardım çağrısı yer aldı.

 

Paylaşımda, başlatılan “Omuz Omuza” kampanyasına değinilerek, “Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız. Kökümüz bir, suyumuz bir, güneşimiz bir. 1 Mart’ta omuz omuza verdik. Ancak depremzedelerimizin ihtiyaçları devam ediyor. http://omuzomuza.org’a girin, bağış yapın ya da DESTEK yazın, 8332’ye SMS gönderin.” ifadeleri kullanıldı.

Guardiola ise paylaşılan videoda, “Manchester City adına Türkiye ve Suriye’de yaşanan trajedi için yardım göndermek istiyoruz. Lütfen bağışlayabileceğiniz herhangi bir şey varsa bağışlayın. Biz, Manchester City adına yapacağız. Umarım herkes aynısını yapabilir.” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Messi, Arjantin formasıyla '100'ler kulübü'ne girdi29 Mart 2023 Çarşamba 18:43
  • Türkiye Milli Futbol Takımı, EURO 2024 eleme grubundaki ilk mağlubiyetini aldı29 Mart 2023 Çarşamba 10:29
  • Türkiye-Hırvatistan maçı muhtemel 11’leri28 Mart 2023 Salı 11:39
  • TFF’den hakem açıklaması! Kriter kaldırıldı27 Mart 2023 Pazartesi 14:23
  • Galatasaray, Karabağ’ı mağlup etti27 Mart 2023 Pazartesi 11:37
  • EURO 2024 Elemeleri'nde sonuçlar26 Mart 2023 Pazar 14:40
  • Ermenistan Türkiye maçında büyük saygısızlık!26 Mart 2023 Pazar 11:39
  • Türkiye Milli Futbol Takımı, EURO 2024 eleme grubuna galibiyetle başladı25 Mart 2023 Cumartesi 22:35
  • EURO 2024 için 23 vizeye 53 ülke talip25 Mart 2023 Cumartesi 12:30
  • Fadıl Aksun'dan anlamlı davranış...Meleklerin anısı formalarda yaşayacak24 Mart 2023 Cuma 13:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti