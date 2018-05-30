Peskov: Ukrayna, gazeteciler için çok tehlikeli bir yer haline geldi

Peskov, "Maalesef Ukrayna, son dönemde gazeteciler için çok tehlikeli bir yer haline geldi. Ukrayna'da çok sayıda gazetecinin mesleki faaliyetleri nedeniyle öldürüldüğünü, sınır dışı edildiğini ve hapse mahkum edildiğini biliyoruz" dedi.

Peskov, "Maalesef Ukrayna, son dönemde gazeteciler için çok tehlikeli bir yer haline geldi. Ukrayna'da çok sayıda gazetecinin mesleki faaliyetleri nedeniyle öldürüldüğünü, sınır dışı edildiğini ve hapse mahkum edildiğini biliyoruz" dedi.

'ULUSLARARASI TOPLUM EN SERT TEPKİYİ GÖSTERMELİ'

Rusya'nın bu cinayetin kapsamlı olarak soruşturulmasını umduğunu kaydeden Peskov, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'daki bu durum kabul edilemez. Uluslararası toplum, buna en sert tepkiyi vererek Kiev yönetimini durumu düzeltmek için etkili önlemler almaya teşvik etmeli.

'KİEV'İN SUÇLAMALARI SAÇMALIĞIN ZİRVESİ'

Peskov'a Kiev'in Babçenko cinayeti nedeniyle Rusya'ya yönelttiği suçlamalar da soruldu. Peskov, suçlamaları saçmalığın zirvesi olarak nitelendirdi.