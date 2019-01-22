  • BIST 99.199
  • Altın 220,602
  • Dolar 5,3481
  • Euro 6,0713
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMilli Piyango'nun büyük ikramiyesi KKTC'ye isabet etti

PFDK'den Diagne'ye 4, Eljif'e 2 maç ceza

» »
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kasımpaşalı Diagne'ye 4, Fenerbahçeli Elmas'a ise 2 maç men cezası verdi.
PFDK'den Diagne'ye 4, Eljif'e 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFFProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kasımpaşalı Mbaye Diagne'ye 4, Fenerbahçeli Eljif Elmas'a ise 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada rakibine tüküren Kasımpaşalı Mbaye Diagne'ye 4 maç men ve 13 lira para cezası verildiği belirtildi.

PFDK'nin, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada rakibine ciddi faul yapan Fenerbahçeli Eljif Elmas'a ise 2 maç men cezası uyguladığı aktarıldı.

Kurulun ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynanan maçta Antalyaspor'a, Akhisarspor ile yapılan mücadelede ise İstikbal Mobilya Kayserispor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 20'şer bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir maçında rakibine sert müdahalede bulunan Hatayspor oyuncusu Bakary Nimaga'ya da 2 maç men cezası verildiği ifade edildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ali Koç, Ertem Şener'i ifşa etti (video)17 Ocak 2019 Perşembe 13:06
  • Messi rekorlara doymuyor14 Ocak 2019 Pazartesi 17:14
  • Maradona ameliyat oldu13 Ocak 2019 Pazar 20:00
  • Avrupa'da yılın 11'i belli oldu11 Ocak 2019 Cuma 18:30
  • Futbolda borç yapılandırması tartışması11 Ocak 2019 Cuma 16:24
  • Şenol Güneş'ten flaş ayrılık açıklaması!11 Ocak 2019 Cuma 15:20
  • Las Vegas polisi tecavüzle suçlanan Cristiano Ronaldo'dan DNA örneği alınmasını istedi11 Ocak 2019 Cuma 10:24
  • İngiltere'de  'Var' tartışması09 Ocak 2019 Çarşamba 16:39
  • En değerli Türk futbolcu oldu: 73.9 milyon euro07 Ocak 2019 Pazartesi 17:34
  • Güngördü: “Spora katkımız sürecek”07 Ocak 2019 Pazartesi 17:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti