PGM'den Açıklama!

SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ (GELİŞME)

22 ve 28 Şubat 2022 tarihlerinde, Girne’de meydana gelen sahtekarlıkla para temin etme meseleleri ile ilgili tutuklu bulunan H.Ş.(E-26)’den yapılan soruşturma sonucu, 25.02.2022-01.03.2022 tarihleri arasında da, emlakçı olmadığı halde kendisini emlakçı olarak tanıtıp dolandırmak niyetiyle Girne’de bulunan bir ikametgahı kiralayacağını beyan ettiği bir şahıstan, kira ücreti olarak 3.800 TL parayı da sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

İHMALKÂRLIK SONUCU YARALANMAYA SEBEP OLMA VE SORUMLUSU OLDUĞU KUYUNUN HALKA TEHLİKE TEŞKİL ETMEYECEK SEKİLDE AĞZININ KAPATILMASINDA ÖNLEM ALMAMA

04.03.2022 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Güzelyurt - Kalkanlı arasındaki bahçelik alanda, ailesi narinciye kesimi yaptığı sırada oyun oynamakta olan Hasan Hüseyin TÖREN (E-2), gerekli emniyet tedbirleri alınmayarak ağzı açık durumda bırakılan otuz metre derinliğindeki kuyuya düşmüştür. Hasan Hüseyin TÖREN, Sivil Savunma ve İtfaiye ekiplerince düşmüş olduğu kuyudan yaralı olarak çıkarılarak ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış olup, tedavisi halen sürmektedir. Soruşturma devam etmektedir.