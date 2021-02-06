PGM'den Mengi Cinayeti açıklaması

Polis Basın Subaylığı Halil İbrahim MENGİ cinayetiyle ilgili bir açıklama yayınladı :

05.02.2021 tarihinde, Lefkoşa'da Ali Hasip Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde ölü olarak bulunan Halil İbrahim MENGİ (E-34)’nin, sert bir cisim ile başına vurulmak suretiyle öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen C.O.(K-64) ve S.C.(K-41) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.