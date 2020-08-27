Polis kurşunuyla öldürülen Blake'in ailesi: Acımanızı istemiyoruz, değişim istiyoruz

Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde bir polis memuru tarafından silahsız olmasına rağmen arkasından yedi kurşunla vurulan siyah vatandaş Jacob Blake’in kız kardeşi Letetra Widman, dün yaptığı açıklamada "Üzgün değilim, öfkeliyim. Acımanızı istemiyorum. Değişim istiyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇOK UZUN ZAMANDIR BAŞIMA GELİYOR'

Blake’in kız kardeşi Letetra Widman konuşmasında, 'ABD'de siyahilerin öldürülmesine sebep olan polis cinayetlerinin yeni bir şey olmadığını' söyledi, polis tarafından katledilen siyahileri andı: "Üzülmeyin, çünkü bunlar çok uzun zamandır ailemin başına geliyor. Anlatamayacağım kadar uzun bir süredir. Emmet Till'in başına geldi, Emmet Till benim ailem. Philando, Mike Brown, Sandra... Onlar benim ailem ve onların da başına geldi."

'ÜZGÜN DEĞİLİM, ÖFKELİYİM'

Yaşadıkları yüzünden 'bir kez bile ağlamadığını, duygularının uyuştuğunu' ifade eden Widman "Mutsuz değilim, üzgün değilim. Öfkeliyim" dedi. Widman, kendisini dinleyenlerden ona acımamasını söyleyerek, 'değişim istediğini' belirtti.