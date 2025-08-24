  • BIST 11372.33
"Polisin silah taşıması için ayrıca izin verilmez, yalancısınız!"

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP Milletvekili Devrim Barçın, Başbakan Ünal Üstel'in silah izinleriyle ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi, "Polisin silah taşıması için ayrıca izin verilmez, yalancısınız!" dedi.
"Polisin silah taşıması için ayrıca izin verilmez, yalancısınız!"

Barçın'ın paylaşımı şöyle: 

KÜLLİYEN YALANCISINIZ VE LÜTFEN PİS İŞLERİNİZE DEĞERLİ POLİSLERİMİZİ ALET ETMEYİNİZ!

Görev başındaki Polisimizin silah taşması için ayrıca silah izni verilmez. Zaten onlar yasa gereği silah taşıyabilir, taşımalı da zaten.

Emekli çıkan polislerimiz de ayrıca tabii.

Eğer sözünüzün eri iseniz yasanın da öngördüğü şekilde Resmi Gazete'de yayınlayın listeyi de görelim kime izin verdiğinizi. Ama görev başındaki Polislerimizi asla ama asla çıkar ilişkilerinize alet etmeyiniz, buna izin vermeyiz.

