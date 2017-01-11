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Portakal, İngiltere ve Hollanda'ya pazarlanacak

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Portakal, İngiltere ve Hollanda'ya pazarlanacak
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, portakalın pazarlanması konusunda Cypruvex yönetcilerinin İngiltere ve Hollanda’da görüştükleri bazı firmalaradan avans koşullu onay aldıklarını açıkladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre,  Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği’ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, narenciyede dünyayla rekabet edebilmenin yolunun  ortak üretim olduğuna dikkat çekerek, birlik altında birleşen üreticilere  yüzde 10,  kooperatifleşen üreticilere yüzde 20 daha fazla destek verileceğini kaydeti.

Üretimin ve üreticinin olduğu her yerde olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, üretimi rantabl hale getirebilmek ve üreticiyi mutlu edebilmek için çalıştıklarını ifade etti.

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Güzelyurt bölgesinde kuraklıktan kaynaklı verim kaybının farkında olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, miras yoluyla bahçelerin bölünmesinden kaynaklı olarak bölgede narenciye kalitesinde de düşüş olduğuna dikkat çekti.

Bakan Çavuşoğlu, bölgede su sıkıntısının aşılması için suyun en erken zamanda buraya getirilmesi için gayretlerinin ve çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Çavuşoğlu, Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün iyi fidanların çoğaltılarak üreticilere verilmesi için Biyoteknoloji Laboratuvarı’nı geçtiğimiz günlerde hayata geçtiğini belirterek,  iyi gen kaynaklarının hızlı bir şekilde çoğaltılması olanağına ulaşıldığını belirtti.

Çavuşoğlu, Biyoteknoloji Laboratuvarı’nın hayata geçmesiyle narenciye üretimindeki eksikliğin giderilmesi için önemli bir adım atılmış olduğunu söyledi.

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Birlik Başkanı Turgut Akçın da yaptığı konuşmada, Bakan Çavuşoğlu ve bürokratlarının ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Narenciye üreticilerinin bu yıl çok sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini kaydeden Akçın, su kuyularının kuruması, yer altı kaynaklarının tükenmesi nedeniyle rekoltenin 80 – 90 binlerden 60 binlere düştüğünü belirtti.

Ürün fiyatlarından memnuniyet duymadıklarını da kaydeden Akçın, “Üretici için ürünün 250 ye alınması da sorundur, bir miktar daha ödenmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’den KKTC’ye gelen suyun en kısa zamanda üreticilerin kullanımına verilmesini istediklerini de dile getiren Akçın, Tarımsal Araştırma Enstütüsü’nün seleksiyon yaparak kendi fidanlarını üretmesini talep ettiklerini  söyledi.

Akçın, Türkiye’de işçilik fiyatlarının yükselmesi nedeniyle, narenciye hasadı için işçi temin etmede sıkıntılar yaşadıklarını anlattı.

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