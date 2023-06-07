Prens Harry: Medya çocukluğumu mahvetti

ABD’li oyuncu eşi Meghan Markle ile 2020'de kraliyet görevlerinden ayrılan ve ailesine cephe alan Prens Harry, İngiliz tabloid gazetelerine açtığı davada verdiği ifadede "Doğduğum günden bu yana medyadan düşmanlık gördüm" dedi.

İngiltere Kraliyet ailesinde 130 yıl sonra tanık sıfatıyla hakim karşısına çıkan ilk kişi olan Prens Harry, mahkemede verdiği ifadede, medyanın çocukluğunu ve gençliğini mahvettiğini söyledi.

Daily Mirror, Sunday Mirror ve Sunday People’ın yayıncısı Mirror Group Newspapers’a açtığı davada dün tanık sandalyesine oturan Prens Harry, “Doğduğum günden bu yana medyadan düşmanlık gördüm” dedi. Tabloid gazeteleri 1996 ve 2011 yılları arasında kendisiyle ilgili yayınladıkları 33 haberden dolayı suçlayan Kraliyet tahtının beşinci varisi, bu haberlerdeki bilgilerin izinsiz telefon dinlemeleriyle elde edildiğini savundu.

‘AKIL SAĞLIĞIM BOZULDU’

Bu haberlerin kendisinin ve arkadaşlarının hayatıyla ilgili bilgileri çarpıttığını söyleyen Prens Harry, tabloid basının gençlik yıllarında kendisini “playboy, aptal ve sarhoş” olarak tanımladığını belirterek “Magazinciler sürekli olarak beni gazete sattıracak aptalca bir şey yapmaya ikna etmeye çalışıyorlardı” diye konuştu. Bu durumun akıl sağlığını bozduğunu ve paranoyaya yol açtığını kaydeden Harry, medyanın ilişkilerini mahvettiğini ve bu tavrı evliyken de sürdürdüğünü ifade etti.

Annesi Prenses Diana’nın Paris’te paparazzilerden kaçarken geçirdiği trafik kazası sonucu ölmesine de değinen Prens, “bazı gazetecilerin klavyeye basan parmaklarının kanlı olduğunu” söyledi ve basınla ilgili düzenleme çağrısı yaptı.