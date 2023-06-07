  • BIST 5.559,43
  • Altın 1457.674
  • Dolar 23.147
  • Euro 24.9138
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAGazimağusa’da kanalizasyon çalışması takvimi açıklandı

Prens Harry: Medya çocukluğumu mahvetti

» »
ABD’li oyuncu eşi Meghan Markle ile 2020'de kraliyet görevlerinden ayrılan ve ailesine cephe alan Prens Harry, İngiliz tabloid gazetelerine açtığı davada verdiği ifadede "Doğduğum günden bu yana medyadan düşmanlık gördüm" dedi.
Prens Harry: Medya çocukluğumu mahvetti

İngiltere Kraliyet ailesinde 130 yıl sonra tanık sıfatıyla hakim karşısına çıkan ilk kişi olan Prens Harry, mahkemede verdiği ifadede, medyanın çocukluğunu ve gençliğini mahvettiğini söyledi.

Daily Mirror, Sunday Mirror ve Sunday People’ın yayıncısı Mirror Group Newspapers’a açtığı davada dün tanık sandalyesine oturan Prens Harry, “Doğduğum günden bu yana medyadan düşmanlık gördüm” dedi. Tabloid gazeteleri 1996 ve 2011 yılları arasında kendisiyle ilgili yayınladıkları 33 haberden dolayı suçlayan Kraliyet tahtının beşinci varisi, bu haberlerdeki bilgilerin izinsiz telefon dinlemeleriyle elde edildiğini savundu.

‘AKIL SAĞLIĞIM BOZULDU’

Bu haberlerin kendisinin ve arkadaşlarının hayatıyla ilgili bilgileri çarpıttığını söyleyen Prens Harry, tabloid basının gençlik yıllarında kendisini “playboy, aptal ve sarhoş” olarak tanımladığını belirterek “Magazinciler sürekli olarak beni gazete sattıracak aptalca bir şey yapmaya ikna etmeye çalışıyorlardı” diye konuştu. Bu durumun akıl sağlığını bozduğunu ve paranoyaya yol açtığını kaydeden Harry, medyanın ilişkilerini mahvettiğini ve bu tavrı evliyken de sürdürdüğünü ifade etti.

Annesi Prenses Diana’nın Paris’te paparazzilerden kaçarken geçirdiği trafik kazası sonucu ölmesine de değinen Prens, “bazı gazetecilerin klavyeye basan parmaklarının kanlı olduğunu” söyledi ve basınla ilgili düzenleme çağrısı yaptı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere bu yaz aşırı sıcak hava dalgalarıyla mücadeleye "hazır değil"01 Haziran 2023 Perşembe 13:13
  • İngiliz medyasından dikkat çeken Erdoğan yorumu29 Mayıs 2023 Pazartesi 21:19
  • The Guardian’dan ikinci tur yorumu: İki hafta öncesi gibi değil28 Mayıs 2023 Pazar 18:24
  • İngiltere’de polise yeni yetki kararı halkı sokağa döktü28 Mayıs 2023 Pazar 13:58
  • Prens William, Kate’in ilgi görmesinden memnun ama bir şartla…28 Mayıs 2023 Pazar 12:45
  • İngiltere’de polise yeni yetki kararı halkı sokağa döktü27 Mayıs 2023 Cumartesi 21:48
  • Prens William, Kate’in ilgi görmesinden memnun ama bir şartla…27 Mayıs 2023 Cumartesi 18:20
  • FBI, Kraliçe Elizabeth’e yönelik suikast belgelerini paylaştı26 Mayıs 2023 Cuma 15:48
  • İngiltere’de enflasyon nisanda beklenenden az geriledi24 Mayıs 2023 Çarşamba 17:55
  • İngiltere nisan ayında bütçe açığı verdi23 Mayıs 2023 Salı 20:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti