Prens Harry ve Meghan Markle’dan geri adım: Anlatacak hikayeleri kalmadı

2020 yılında İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki resmi görevlerinden ayrılan ve ABD'ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle cephesinden yeni haber var.

İngiliz Kraliyet Ailesi’nde geçirdikleri üç yıllık yaşamlarına dair kitap yazan, belgesel çeken ve röportaj üstüne röportaj veren Sussex Dükü Prens Harry (38) ve eşi Meghan Markle (41), hakkında değişik bir iddia ortaya atıldı.

Daily Mail’in haberine göre, çiftin artık içerik üretmeyeceği, Kraliyet Ailesi’yle ilgili röportaj vermeyeceği ve geri planda duracakları söyleniyor.

ÇOK AKTİFLERDİ

Sert yön değişikliği, 2021’de Oprah Winfrey ile yaptıkları bomba gibi röportajın, geçen yıl yayınlanan “Harry & Meghan” adlı altı bölümlük bir Netflix belgesel dizisinin ve Prens’in her şeyi anlatan anı kitabı “Spare”in (Yedek) ardından geldi.

Bunlar arasında Kral Charles, Kraliçe Camilla, Prens William ve eşi Kate Middleton da dahil olmak üzere Kraliyet Ailesi üyelerine yönelik şiddetli saldırılar da yer aldı.

Şimdi çift, halkın gözünden uzakta roller üstlenmeyi planlıyor. Sun’a konuşan bir kaynak, “Hayatlarının o dönemi sona erdi, ikisinin söyleyecek hiçbir şeyi kalmadı” dedi.

Dük ve düşes, yaptıkları her paylaşımın ardından birçok kez eleştirilerek alay konusu oldular. Kraliyet Ailesi’nin imkanlarını ve ününü kullanarak ona yönelik eleştirilerde bulunmaları, kimi çevrelerce tepkiyle karşılandı.

Onları eleştiren birçok kişi, “kaçtıkları” İngiliz Kraliyet Ailesi’ni aslında, kendi popülerliklerini parlatmak için kullandıklarını ileri sürdü.