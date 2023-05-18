Prens Harry’e kâbusu yaşattılar… Annesi gibi paparazziler tarafından kovalandı

1997'de Prenses Diana'nın ölümüne neden olan paparazzi kovalamacası bu defa da Kraliyet Ailesi'nin sansasyonel çiftini buldu. Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın, iki saat boyunca paparazziler tarafından kovalandığı bildirildi.

1997’de Prenses Diana, Paris’te paparazziler tarafından takip edilirken geçirdiği kaza sonunda trajik bir şekilde hayatını kaybetmişti. Diana’nın ölümü tüm dünyayı yasa boğarken en çok da çocukları Prens William ve Harry’i sarstı.

Şimdi Harry, bu trajik kazanın bir benzerini yaşadığını ileri sürüyor. Polisler de çiftin anlattığı kadar abartılı olmasa da böyle bir olayın yaşandığını doğruladılar.

Markle ve Prens, salı gecesi Midtown’daki Ziegfeld Balo Salonu’ndaki bir etkinlikten ayrıldıktan sonra paparazziler tarafından kovalandılar. Çiftin sözcüsü, “İki saatten fazla süren bu amansız takip, yoldaki diğer sürücüleri, yayaları ve iki NYPD görevlisini içeren çok sayıda yakın çarpışmayla sonuçlandı” dedi.

Belediye Başkanı Eric Adams da olayı pervasız ve sorumsuz olarak damgaladı: “Annesinin nasıl öldüğünü hatırlamayan olduğunu sanmıyorum” dedi.

POLİS, “ABARTILI” BULDU

Yetkililer olayın soruşturulduğunu söylerken, çiftin iddialarını da abartılı bulduklarını belirttiler. Yapılan açıklamada, “NYPD, Sussex Dükü ve Düşesi’ni koruyan özel güvenlik ekibine yardım etti. Ulaşımlarını zorlaştıran çok sayıda fotoğrafçı vardı. Sussex Dükü ve Düşesi varış yerlerine ulaştı ve bununla ilgili herhangi bir çatışma, celp, yaralanma veya tutuklama bildirilmedi” denildi.

Üst düzey bir kaynak da çarpışma raporu veya 911 araması olmadığını ve kovalamacanın da iki saat sürmediğini belirtti.

Olanlara tanık olan yazar ve fotoğrafçı Lieba Nesis, çiftin bütün gece paparazzilerden kaçtığını söyledi: “Meghan ve Harry ortaya çıktıklarında yüzlerini kapatan biri vardı, bu yüzden paparazziler dört saatten fazla beklemelerine rağmen hiçbiri çekim yapamadı.”

Çift, kovalamaca sırasında paparazileri atlatmak için bir süre sonra araç değiştirerek bir taksiye geçiş yaptı. The Post’a konuşan taksi şoförü Sukcharn Singh, çifti bölgeden uzaklaştırmak için tutulduğunu, ancak yolculuğun sadece 10 dakika sürdüğünü söyledi.

Singh, geri dönme kararının, paparazzilerin onları takip etmeye devam edeceği ve yerlerini ifşa edeceği korkusu üzerine geldiğini doğruladı. Taksici, bir çöp kamyonunun arkasına sıkışan altı paparazzi’nin aracını çevrelediğini ve aracının iki araba tarafından takip edildiğini söyledi:

Prenses Diana 1997’de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

“Asla tehlikedeymişim gibi hissetmedim. Bir filmdeki araba kovalamacası gibi değildi. Burası New York, güvenli.”

ÇİFTİN DRAMATİK ANLATISINA TEPKİ GELDİ

Çiftin, paparazzilerle ilgili yaptığı açıklama pek çok kişiden de tepki aldı. Eski Fox talk show sunucusu ve podcast yayıncısı Megyn Kelly, Manhattan’da iki saatlik bir araba kovalamacasının gerçekleşmesinin imkansız olduğunu söyledi: “Çok fazla sokak lambası, dur işareti, çok fazla yaya, araba trafiği ve kendinizi korumak için güvenle kenara çekebileceğiniz yüzlerce yer var. Ayrıca, eğer gerçekten paparazzilerden kaçınmak istiyorlarsa, belki de Düşes kendisini gazetede görmek istediğinde onları açıkça kullanmayı bırakmalı.”

İngiliz gazeteci Piers Morgan da tweet atarak, “2 saatlik bir kovalamaca olmadı, hikayeleri her dakika eriyor” diye yazdı.

Çift, olayı abarttığı iddiasıyla sosyal medyada da alay konusu oldu.