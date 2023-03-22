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Prens Harry’nin kitabı başına iş açtı

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İngiliz kraliyet ailesinden olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra son dönemde sansasyonel kitabı ve demeçleriyle gündem olan Sussex Dükü Harry hakkında endişe yaratan bir açıklama geldi.
Prens Harry’nin kitabı başına iş açtı

Son dönemde kaleme aldığı kitap ve TV kanallarında verdiği demeçlerle şaşkınlık yaratan ve geçmişte uyuşturucu kullandığını itiraf eden Prens Harry’nin ABD’deki geleceği ile ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi.

Sussex Dükü olan ve oyuncu Meghan Markle ile evlendikten bir süre sonra ülkeden apar topar kaçarak ABD’ye yerleşen Harry’nin uyuşturucu kullandığını açıklaması sonrasında ülkede tepki topladığı ortaya çıktı.

İngiliz gazetesi Daily Mail, bazı ABD’lilerin 2020’de California’ya yerleşen Harry’nin vizesinin iptal edilmesini istediğini de yazdı. Merkezi Washington’da bulunan muhafazakar bir düşünce kuruluşu olan Heritage Foundation’ın Harry’nin bu açıklamalarından rahatsızlık duyduğunu ve olayla ilgili yasal süreç başlatmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Yetkililer, geçmişteki uyuşturucu kullanımını Harry’nin yetkililere beyan edip etmediğinin bilinmesi gerektiğini duyurdu. ABD medyasına konuşan bir yetkili ise, “Uyuşturucu kullanımını beyan etmek vize verilmemesinin sebebi olabilir. Dolayısıyla Harry’nin kokain ya da diğer uyuşturucuları kullandığını resmi makamlara beyan edip etmediğini öğrenmek önemli” ifadesini kullandı.

Sivil toplum kuruluşu kimseye ayrımcılık yapılmaması gerektiğini duyurdu.

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