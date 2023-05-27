Prens William, Kate’in ilgi görmesinden memnun ama bir şartla…

Zamanında Prens Charles'ın Diana'yı kıskandığı, etkinliklerde kendisinden daha fazla dikkat çekmesinden hoşlanmadığı herkes tarafından biliniyor. Neyse ki bu huyu oğlu ve tahtın varisi Prens William'a geçmemiş...

Kraliyet Ailesi ile ilgili yazılar kaleme alıp, filmlere imza atan Roya Nikkhah’a göre Prens William, eşi Kate’in girdikleri ortamlarda parlamasından son derece memnun.

Kraliçe Elizabeth öldükten sonra babasının kral olmasıyla tahta bir adım daha yaklaşan William’ın bu konudaki tutumu bir merak konusuydu. Çünkü babası Kral Charles, evli kaldıkları dönemde Diana’nın ilgi odağı olmasından hiç de memnun değildi.

Nikkhah, baba ve oğul arasında bu konuda çarpıcı bir fark olduğunu söylüyor. Ancak Nikkhah, müstakbel kralı bu durumdan tek bir şeyin rahatsız ettiğini ileri sürüyor. Kate ile olan fotoğraflardan kendisinin kesilmesi…

True Royalty TV’den The Royal Beat’e şunları söyledi: “Charles, Diana onu gölgede bıraktığında çok üzülürdü ki bu, her zaman olurdu. William ise, insanların Catherine’e ısınmasından çok memnun. William bu konuda rahat. Catherine’in işinden ve bu konuda ne kadar heyecanlı olduğundan bahsettiğini duydum ve onun ilgi çekmesini seviyor. Bildiğim kadarıyla onu rahatsız eden tek şey, fotoğraflardan kırpılması.

Genellikle beraber katıldıkları bir etkinlikten sonra, ertesi gün gazetelerin ön sayfasında, sanki William’ın hiç orada yokmuş gibi olduğunu göreceksiniz!”

Kate, hem kocasıyla hem de tek başına kraliyet hayatında çok aktif. En son Chelsea Flower Show’da düzinelerce okul çocuğuyla bir araya geldi.

Hatta Galler Prensesi’nin popülaritesinin Kral Charles ve Kraliçe Camilla için rahatsız edici olduğu da iddialar arasında. Ancak Saray’ın, Kate’i monarşi için harika bir model olarak gördüğü söyleniyor.