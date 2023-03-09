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Prens William ve eşi Kate’den depremzedeler için teşekkür

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İngiltere'de Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yönelik çalışmalar yürüten İngiliz yardım kuruluşlarına teşekkür etti.
Prens William ve eşi Kate’den depremzedeler için teşekkür

Kensington Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Prens William ve eşi, Londra’nın Hayes bölgesindeki Hayes Müslüman Merkezi’ni ziyaret etti.

Galler Prensi ve eşi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik ülkedeki 15 STK’nın oluşturduğu Afetler Acil Durum Komitesi’nin (DEC) başlattığı yardım kampanyasına destek veren Hayes Müslüman Merkezi’nde çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

NE KADAR YARDIM YAPILDI?

Hayes Müslüman Merkezi’nin depremin ilk günü 17 bin sterlin (yaklaşık 385 bin lira) olmak üzere yaklaşık 25 bin sterlinlik (yaklaşık 565 bin lira) yardım topladığı belirtilen açıklamada, Save the Children, Islamic Relief, Action Against Hunger ve İnglitere Kızılhaçı gibi STK temsilcilerinin de bölgede yaptığı çalışmalara ilişkin Prens ve Prensesi bilgilendirdiği ifade edildi.

Prens William ve Prenses Kate, DEC’in kampanyasına Londra’nın Richmond bölgesindeki okullar ve vatandaşlarla işbirliği içinde 10 bin sterlin (yaklaşık 226 bin lira) destek sağlayan yerel Türk kadın derneği gibi mahalli örgütlerin temsilcileriyle de bir araya geldi.

Açıklamada, Galler Prensi ve eşinin Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere yönelik yardım kampanyalarına katılanlara teşekkür ettiği de ifade edildi.

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