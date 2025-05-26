  • BIST 9356.04
  • Altın 4193.072
  • Dolar 39.0076
  • Euro 44.5372
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAİBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 45 kişi adliyeye sevk edildi

Prof. Ozan Örmeci: "Budapeşte Bildirisi, İki Devletlilik Tezinin Sonunu Simgeliyor"

»
Kent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ozan Örmeci, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Budapeşte Bildirisi’ni değerlendirdi.
Prof. Ozan Örmeci: "Budapeşte Bildirisi, İki Devletlilik Tezinin Sonunu Simgeliyor"

Kent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ozan Örmeci, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Budapeşte Bildirisi’ni değerlendirdi. Örmeci, bildirinin Kıbrıs’ta son yıllarda gündeme getirilen “iki devletlilik” tezinin ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) iktidarının sonunu sembolize ettiğini savundu.

Açıklamasında, uluslararası toplumun artık Kıbrıs’ta federasyon temelli, uluslararası hukuka saygılı ve gerçekçi bir yönetim beklentisi içinde olduğunu vurgulayan Örmeci, “Siyaset, milliyetçi hezeyanlara değil, hukuk ve güç dengesine göre yapılmalıdır” dedi.

Türkiye'nin güç bakımından avantajlı olduğunu ancak hukuki alanda ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade eden Örmeci, “Sanıyorum CTP iktidarında artık teknik detayların konuşulacağı ve Türkiye-AB yakınlaşması ile pekiştirilecek yeni bir döneme girilecektir. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Örmeci, sözlerini “Her zaman her sorunu çözmek isteriz çünkü biz Türküz ve tüm insanların, canlıların iyiliğini isteriz” diyerek tamamladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Maraş adımı geliyor08 Mayıs 2025 Perşembe 11:56
  • Holguin ay sonundan önce geliyor07 Mayıs 2025 Çarşamba 17:08
  • Tatar: Mülklere ilişkin davalar konusunda rahatsızlığımız New York’a bildirilmeli05 Mayıs 2025 Pazartesi 14:37
  • BM: Liderler konuları düzenli olarak ele almaya devam edecek05 Mayıs 2025 Pazartesi 14:36
  • Kıbrıslı liderler bugün bir araya gelecek05 Mayıs 2025 Pazartesi 08:32
  • Erhürman: Güney Kıbrıs'ta mülkiyet davaları artık bireyleri de etkilemeye başladı02 Mayıs 2025 Cuma 14:10
  • CTP: 24 Nisan iradesi canlıdır: Çözüm bir seçenek değil, toplumsal ihtiyaçtır!24 Nisan 2025 Perşembe 12:48
  • Kıbrıs Sorunu: Müzakereciler gelecek hafta başı görüşecek23 Nisan 2025 Çarşamba 11:46
  • Hristodulidis, Tatar ile 5 Mayıs’ta görüşeceklerini açıkladı15 Nisan 2025 Salı 14:43
  • Cevdet Yılmaz: KKTC’nin iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla destekliyoruz12 Nisan 2025 Cumartesi 09:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti