Prof. Ozan Örmeci: "Budapeşte Bildirisi, İki Devletlilik Tezinin Sonunu Simgeliyor"

Kent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ozan Örmeci, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Budapeşte Bildirisi’ni değerlendirdi. Örmeci, bildirinin Kıbrıs’ta son yıllarda gündeme getirilen “iki devletlilik” tezinin ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) iktidarının sonunu sembolize ettiğini savundu.

Açıklamasında, uluslararası toplumun artık Kıbrıs’ta federasyon temelli, uluslararası hukuka saygılı ve gerçekçi bir yönetim beklentisi içinde olduğunu vurgulayan Örmeci, “Siyaset, milliyetçi hezeyanlara değil, hukuk ve güç dengesine göre yapılmalıdır” dedi.

Türkiye'nin güç bakımından avantajlı olduğunu ancak hukuki alanda ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade eden Örmeci, “Sanıyorum CTP iktidarında artık teknik detayların konuşulacağı ve Türkiye-AB yakınlaşması ile pekiştirilecek yeni bir döneme girilecektir. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Örmeci, sözlerini “Her zaman her sorunu çözmek isteriz çünkü biz Türküz ve tüm insanların, canlıların iyiliğini isteriz” diyerek tamamladı.