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PSG’den Lionel Messi’ye sözleşme teklifi!

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Paris Saint Germain Sportif Direktörü Luis Campos, Lionel Messi'yi gelecek sezonda takımda tutmak istediklerini açıkladı.
PSG’den Lionel Messi’ye sözleşme teklifi!

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint Germain’de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi için açıklama geldi. Fransız ekibinin sportif danışmanı Luis Campos, Arjantinli yıldız ile yeni sözleşme için görüştüklerini söyledi.

Campos, “Müzakerelere devam ediyoruz. Messi’yi bu projede görmek istiyorum, bunu saklamayacağım. Bizimle kalırsa mutlu olurum” dedi.

PSG, 2021 yazında Barcelona’dan ayrılmasının ardından 35 yaşındaki yıldızı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

Arjantin ile Dünya Kupası’nı kazanarak kariyerindeki tek eksiği tamamlayan Messi, PSG’de ise bu sezon 24 maçta 15 gol, 14 asistlik bir performans sergiledi.

GEÇEN SEZON ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİ

Sezon başında Barcelona’dan ayrılarak PSG’nin yolunu tutan Lionel Messi’nin Fransız ekibindeki ilk senesi kolay geçmedi. Adaptasyon sorunları yaşayan yıldız futbolcu, Barcelona’daki performansını da sahaya yansıtmakta zor anlar yaşadı. Messi, özellikle geçen sezon PSG’nin Şampiyonlar Ligi’nden elenmesinin ardından PSG taraftarları tarafından eleştirilerin odağında yer almış ve ıslıklanmıştı.

‘BİR GÜN BARCELONA’YA DÖNECEĞİM’

Messi geçtiğimiz günlerde kariyeri ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; “Kariyerimde alabileceğim tüm kupaları kazanmış olmak çılgınca. Artık 36 yaşına gireceğim ve Milli formayı uzun olmasa da biraz daha giymeye devam edeceğim” diye konuştu. Arjantinli süperstar, “Futbolu bıraktıktan sonra Barcelona’ya geri döneceğim kesin. Çünkü orası benim evim”

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