Putin, Aliyev ve Paşinyan Moskova’da Dağlık Karabağ konusunu görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunu ele almak üzere yarın Moskova’da bir araya gelecek.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak’taki üçlü görüşmenin Putin’in girişimiyle yapılacağı bildirildi.

Görüşmede geçen yıl 10 Kasım’da üç liderin Dağlık Karabağ konusundaki ortak kalıcı ateşkes bildirisinin uygulanması ve bölgedeki mevcut sorunların çözümüne yönelik atılacak adımların ele alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, görüşmede, bölgede çatışmalardan zarar gören halka yardım, ticaret, ekonomi ve ulaşım bağlantılarının açılması ve geliştirilmesi konularının da değerlendirileceği bilgisine yer verildi.

Putin, Macron ile Dağlık Karabağ'ı görüştü

Ayrıca Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının eylemlerinin koordine edilmesi kapsamında Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde yarın Moskova’da planlanan üçlü toplantıyla ilgili konuları konuştu.

Macron, Dağlık Karabağ’da istikrar konusunda Rusya’nın gösterdiği çabaları desteklediklerini ifade etti. Çatışmalardan zarar gören sivillere acil insani yardım yapılmasının önemi de vurgulandı.