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Putin, Biden'ın davetini kabul etti

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Kremlin Basın Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden’ın Küresel İklim Zirvesi davetini kabul ettiğini açıkladı.
Putin, Biden'ın davetini kabul etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’ın Küresel İklim Zirvesi davetini kabul etti. İHA’nın aktardığına göre, Kremlin Basın Servisi, Rusya lideri Putin'in, Biden'ın davetini kabul ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, 22-23 Nisan'da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek İklim Zirvesi'ne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de davet etmiş, geçtiğimiz hafta da Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde söz konusu daveti teyit etmişti.

Konuya ilişkin Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Putin'in zirveye katılacağı belirtilerek, "Putin zirvede, küresel iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarının üstesinden gelmeyi amaçlayan geniş kapsamlı uluslararası işbirliği kurma bağlamında Rusya'nın yaklaşımlarını anlatacak" denildi.

ERDOĞAN DA DAVET EDİLDİ

Liderler arası İklim Zirvesi'nde dünya genelinde küresel ısınmaya karşı alınacak güçlü önlemler ve bunların ekonomik faydaları liderler arasında tartışılacak. Önümüzdeki Nisan ayında yapılacak zirve, 2021 Kasım ayında Glasgow'da gerçekleştirilmesi planlanan Birleşmiş Milletler Küresel Isınma Konferansı (COP26) için başlangıç niteliği taşıyor. Zirvede halkı bilinçlendirme çabalarından, alınacak önlemlerin ekonomik faydalarına, iklim değişikliği nedeni ile oluşacak uluslararası güvenlik problemlerinden iklim değişikliğinden zarar görenlerin korunmasına birçok konu tartışılacak.

Biden'ın, İklim Zirvesi'ne davet ettiği 40 ülke lideri arasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer alıyor.

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