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Putin'den OPEC'le iş birliğine övgü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "OPEC ile yürüttüğümüz ortak çalışmalar sayesinde petrol piyasaları istikrara kavuştu. Suudi Arabistan'dan dostlarımız dahil olmak üzere OPEC ile iş birliğimiz devam edecek.” dedi.
Putin'den OPEC'le iş birliğine övgü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile yürüttükleri iş birliğinin petrolpiyasalarını olumlu etkilediğini belirterek, “Suudi Arabistan’dan dostlarımız dahil olmak üzere OPEC ile iş birliğimiz devam edecek." dedi.

Putin, başkent Moskova’da Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı görüşmede, Rusya ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında artan iş birliği nedeniyle memnuniyetini dile getirdi.

Rusya ve BAE tarafından yapılan ortak yatırımların toplam değerinin 2 milyar dolara ulaştığını belirten Putin, "Ülkelerimiz arasında ekonominin yanı sıra güvenlik ve siyasi alanlarda da iş birliğimiz gelişmeye devam ediyor." diye konuştu.

OPEC ile yürütülen iş birliğinin de önemine işaret eden Putin, "OPEC ile yürüttüğümüz ortak çalışmalar sayesinde petrol piyasaları istikrara kavuştu. Suudi Arabistan’dan dostlarımız dahil olmak üzere OPEC ile iş birliğimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Rusya, OPEC ile Ekim 2016'da varılan üretim kısıntısı anlaşması gereği o tarihte 11,24 milyon varil olan günlük petrol üretimini 300 bin varil azaltacağını taahhüt etmişti.

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