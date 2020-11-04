ABD'de Gündem Olan Komplo Teorisyenleri Qanon Topluluğu Kim Ve Neye İnanıyorlar?

ABD'de yüz binlerce kişinin görüşlerini etkilediği düşünülen Trump yanlısı QAnon hareketi önderlerinden Marjorie Taylor Greene, Georgia eyaletinde kazanarak ABD Kongresi'ne girmeye hak kazandı.

Greene geçtiğimiz temmuz ayında yayınladığı bir videoda İslam ve Yahudi karşıtı söylemlerde bulunmuş, bazı açıklamaları ırkçı bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası sırasında çıktığı bir kanalda 'QAnon' isimli kendisini destekleyen bir komplo teoricileri grubuna atıf yaptı ve onların 'ülkelerini seven insanlar olduğunu' dile getirmişti.

QAnon denen grubun internetteki varlıkları her geçen gün daha görünür hale gelen gruba ilişkin hesapların ve paylaşımların bir çoğu Facebook ve Twitter politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle kaldırılmış durumda.

QAnon grubu Başkan Trump'ın şeytana ve onun ABD'deki takipçilerine karşı gizli ama hayati bir mücadele yürüttüğüne inanıyor. Devletin, medyanın ve iş dünyasının içerisinde şeytana tapan pedofillerin sonunu Trump'ın getireceğine inanıyorlar.

Grup aynı zamanda bir gün Hillary Clinton dahil tüm eski önemli figürlerin hapse atılacağına ve Amerikan halkının bu şekilde çürümüş kişilerden kurtulacağına inanıyor.

Bu inançlar elbette işin seçimler ve siyaset ile ilgili kısmı. QAnon grubunun çok daha geniş bir alana yayılan büyük komplo teorileri bulunuyor. Tüm inançların ve iddiaların listesi hem çok uzun hem de çoğunlukla kendi içinde çelişkili.

Nümeroloji, haberler ve tarihi olaylar üzerinden akıl almaz teoriler geliştiren grubtaki kişilerin sayısı binleri buluyor. 2017'de anonim şekilde başlatılan teorilerin takipçi sayısı Trump döneminde patlama yaşadı.