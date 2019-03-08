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Radyo Güven’in şiir ve kompozisyon yarışmasında finale kalan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ve takdir belgesi verdi

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Radyo Güven’in Şiir ve Kompozisyon Yarışmasında finale kalan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ve takdir belgesi verdi.
Radyo Güven’in şiir ve kompozisyon yarışmasında finale kalan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ve takdir belgesi verdi

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Radyo Güven’in Şiir ve Kompozisyon Yarışmasında finale kalan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ve takdir belgesi verdi.
“Rumların Soykırım Saldırısına Karşı Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesi” konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında finale kalan 12 öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür ve takdir belgesi verildi.
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nde düzenlenen törende, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Kıbrıs mücadele tarihini içeren kısa film gösterildi. Tören, takdir ve teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.
 

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BAYAR
 

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar yaptığı konuşmada, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Varoluş Mücadelesinin 55. Yıldönümünde şehitleri anma ve o günleri unutmamak ve unutturmamak için GKK’ya bağlı Radyo Güven tarafından şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlendiğini anlattı.
Yarışmaya katılan öğrencileri, onları da teşvik eden öğretmenleri onurlandırmak için teşekkür ve takdir belgesi hazırladıklarını dile getiren Bayar, şanlı Türk ordusunun verdiği mücadeleyi ve Kıbrıs tarihçesini anlattı.
Liseler arası şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenler şöyle:
Kompozisyon yarışması finalistleri:
Liseler; Çise Semir (LTL), Doğan V. Boransel (TMK), Fatma Karabağ, (20 Temmuz Fen Lisesi), Mahmut Mutlu (LTL), Şafak Özel (Lapta Yavuzlar Lisesi), Tutku Özavcı (YDK), Yağmur Karataş (LTL), Zeynep Çopur (20 Temmuz Fen Lisesi).
Şiir yarışması finalistleri:
Asena Mert (Hala Sultan İlahiyat Koleji), Azra Aygün (TED Koleji), Bahar Bayraktar (Hala Sultan İlahiyat Koleji), Karpaz Güzel (Levent Koleji), Gülam Gülamov (Hala Sultan İlahiyat Koleji), Hatice Nur İri (Hala Sultan İlahiyat Koleji), Tuğçe Kılıç (20 Temmuz Fen Lisesi), İclal Kazar (Hala Sultan İlahiyat Koleji)

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