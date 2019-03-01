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Redback Örümceği ile Zehirli Yılanın Savaşında Kim Kazanır?

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Kocaman bir Redback (kırmızı sırtlı) örümcekle zehirli doğu kahverengi yılanının kapışmasına şahit olan bir kişi, son derece çarpıcı fotoğraflar paylaştı.
Redback Örümceği ile Zehirli Yılanın Savaşında Kim Kazanır?

Kocaman bir Redback (kırmızı sırtlı) örümcekle zehirli doğu kahverengi yılanının kapışmasına şahit olan bir kişi, son derece çarpıcı fotoğraflar paylaştı.

Ölümcül kavga, Victoria’nın kuzeydoğusundaki Myrtleford yakınlarında Robyn McLennan tarafından fotoğraflandı.

Kavganın kazananı daha güçsüzmüş gibi görünen örümcek oldu.

Fotoğraflardan birinde örümceğin yılanı ağıyla sarıp havaya kaldırdığı görülüyor.

Kırmızı sırtlı örümcekler, Avustralya genelinde bulunuyor ve bazen küçük kertenkelelere ve yılanlara saldırdıkları kayda geçmişti.

Bu örümcekler, ağ kurup avları altından geçerken yakalıyorlar.

Avlarına saldırıp zehirliyor ardından da ağlarıyla sarıyorlar.

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