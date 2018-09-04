Renault’un yeni fiyatları sosyal medya gündeminde!

Otomobiller için oldukça yüksek olan ÖTV gibi vergilere, son dönemde ciddi bir şekilde artan ve belirsiz bir grafik çizen döviz kurlarında yaşanan değişimin eklenmesi ile birlikte artık otomobil fiyatları bambaşka bir boyuta ulaştı.

Otomobiller için oldukça yüksek olan ÖTV gibi vergilere, son dönemde ciddi bir şekilde artan ve belirsiz bir grafik çizen döviz kurlarında yaşanan değişimineklenmesi ile birlikte artık otomobil fiyatları bambaşka bir boyuta ulaştı.

Bu kapsamda ülkemizde yoğun ilgi gören otomobil üreticilerinden Renault 4 Eylül 2018 – 17 Eylül 2018 fiyat listesini yayınladı. Listede bulunan binek araçların fiyatları birçok farklı platformlarda tartışma konusu haline geldi.

Zira, Renault’un yayınladığı yeni fiyat listesinde en ucuz model 97.900 TL ile Clio Joy 1.2 75 bg olurken, en yüksek fiyat etiketine sahip olan model ise 264.900 TL‘lik fiyat etiketi ile Renault Talisman Icon 1.6 dCi EDC 160 bg modeli oldu.

Renault yeni fiyatları sosyal medya gündeminde!

Listeye göz atmak gerekirse, Renault Symbol için başlangıç fiyatı 101.600 TL ( Joy 1.0 SCe 75bg ), en yüksek fiyat ( Touch 1.5 dCi 90bg Easy-R ) ise 123.600 TLoldu. Renault Clio’ya geçtiğimizde ise 97.900 TL‘den ( Joy 1.2 75 bg ) başlayan ve 139.400 TL‘ye kadar ( Icon 1.5 dCi EDC 90 bg ) yükselen bir fiyat görüyoruz.

Markanın en popüler araçlarından Megane ise 116.900 TL’den başlayan bir fiyata sahip. Bu fiyat 206 Bin TL’ye kadar yükseliyor. Tabi, bu fiyatlara otomobiller ile birlikte sunulan ek opsiyonların dahil olmadığını bilmenizi isteriz.

Buraya tıklayarak Renault’un yeni fiyat listesine ulaşabilirsiniz. Bu durum sadece Renault ile sınırlı değil. Zira, ülkemizde Passat gibi bir aracın fiyatı 460 Bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu fiyatlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz?