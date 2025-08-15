  • BIST 10824.46
  • Altın 4394.984
  • Dolar 40.8907
  • Euro 47.8083
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ndeki grev sürüyor

» »
Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ndeki grev sürüyor
Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ndeki grev sürüyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) tarafından, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ndeki personel eksikliğinin giderilmesi talebiyle dün başlatılan grev bugün de devam ediyor.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, grevin hükümet tarafından olumlu bir adım atılmadığı sürece devam edeceğini söyledi.

Bengihan, gün içinde bir gelişme yaşanmaması halinde eylemi pazartesi gününden itibaren Başbakanlık önüne taşıyacaklarını belirtti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Tozlu havanın etkisi sürüyor15 Ağustos 2025 Cuma 12:10
  • Koop-Sen'in Koopbank iştiraklerindeki grevi devam ediyor14 Ağustos 2025 Perşembe 13:44
  • “Suriye uyruklu 13 yaşındaki çocuk, Türkiye’deki ailesine ulaştırılacak”14 Ağustos 2025 Perşembe 13:42
  • Çatalköy’de Markette Hırsızlık14 Ağustos 2025 Perşembe 13:41
  • Tatlısu’da Barda Yangın: Bina Kullanılamaz Hale Geldi14 Ağustos 2025 Perşembe 13:40
  • Girne ve Gazimağusa’da Alkollü Sürücüler Trafik Kazası Yaptı14 Ağustos 2025 Perşembe 13:39
  • Lefkoşa’da Trafikte Kasten Çarpma ve Rahatsızlık Olayı14 Ağustos 2025 Perşembe 13:39
  • Hamitköy’de İş Kazası: İki Kişi Yaralandı14 Ağustos 2025 Perşembe 13:37
  • Arar: Ada Kıbrıs projesi geliştirilirse turizm kazanır14 Ağustos 2025 Perşembe 12:35
  • Bakan açıkladı: Yıl sonuna kadar sadece 4 konuda ceza!14 Ağustos 2025 Perşembe 11:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti