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Rıdvan Mesarya'da..!

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Rıdvan Mesarya'da..!
Rıdvan Mesarya'da..!

K-PET Birinci Ligde ilk devreyi 36 puanla lider tamamlayan Mesarya transferde düğmeye bastı.

İlk devrede ligde çok başarılı bir performans sergileyen sarı kırmızılı ekip 2 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde ilk transferini gerçekleştirdi. Devreyi en yakın rakibinden 6 puan önde tamamlayan Mesarya takımı Dörtyol’da forma giyen sağ kanat oyuncusu Rıdvan Doymaz'ı bonservisli olarak renklerine bağladı.

İlk devrede Dörtyol’da fazla forma şansı bulamayan başarılı oyuncunun bonservisi elinde bulunuyordu.

 

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