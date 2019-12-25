Rıdvan Mesarya'da..!

K-PET Birinci Ligde ilk devreyi 36 puanla lider tamamlayan Mesarya transferde düğmeye bastı.
İlk devrede ligde çok başarılı bir performans sergileyen sarı kırmızılı ekip 2 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde ilk transferini gerçekleştirdi. Devreyi en yakın rakibinden 6 puan önde tamamlayan Mesarya takımı Dörtyol’da forma giyen sağ kanat oyuncusu Rıdvan Doymaz'ı bonservisli olarak renklerine bağladı.
İlk devrede Dörtyol’da fazla forma şansı bulamayan başarılı oyuncunun bonservisi elinde bulunuyordu.
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