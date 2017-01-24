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FLAŞ HABER“Yakında yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmeti de buradan verilecek”

Roberto Esquivel Cabrera 48 santimlik bir derde sahip...

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Roberto Esquivel Cabrera 48 santimlik bir derde sahip...
48 santim olan penisi dizlerine kadar uzanan Roberto Esquivel Cabrera, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyor.

54 yaşındaki Meksikalı Roberto Esquivel Cabrera, dünyanın en büyük penisine sahip. 48 santim olan penisi dizlerine kadar uzanan Cabrera, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre; "Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyorum ama bu rekorumu fark etmiyorlar. Dünyanın en büyük penisine sahibim ve bununla çok mutluyum" diyen Cabrera, penis küçültme operasyonuna ise hiç sıcak bakmıyor.

DOKTORLAR PENİS KÜÇÜLTME OPERASYONUNU ÖNERİYOR AMA...

Cinsel ilişkiye girebilmesi ve çocuk sahibi olabilmesi için penis küçültme operasyonu geçirmesi gereken Cabrera, cinsel organını küçültme operasyonunu sürekli reddediyor.

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"Latin kültürüne göre penisi ne kadar büyükse, kişi o kadar erkek sayılır" diyen Dr. Jesus David Salazar Gonzalez ise sözlerine şöyle devam etti: "Cabrera kendini özel sayıyor ancak normal boyutlarda bir penise sahip olması daha sağlıklı.

Roberto Esquivel Cabrera, hayatında yalnızca iki kadınla yakınlaşmış olsa da tam anlamıyla cinsel ilişkiye giremediğini sözlerine ekledi.

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