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Rum basını: Bir sonraki adım DiCarlo’nun Genel Sekreter'e sunacağı rapora bağlı olacak

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Rum basını: Bir sonraki adım DiCarlo’nun Genel Sekreter'e sunacağı rapora bağlı olacak
Rum basını: Bir sonraki adım DiCarlo’nun Genel Sekreter'e sunacağı rapora bağlı olacak

Rum basını BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun bu hafta Ada’da, Türkiye ve Yunanistan’da yapacağı temaslar sonrasında Genel Sekreter’e vereceği raporun, bundan sonra atılacak adımları büyük ölçüde belirleyeceğine dikkat çekti ve DiCarlo’nun “mayın tarlasında yürümesi gerekeceği” ve “işinin zor olduğu” yorumlarını yaptı.

Fileleftheros, Genel Sekreter Guterres’in DiCarlo’yu “zorlukları ve engelleri bilerek, olguları yeniden değerlendirmek üzere Ada’ya gönderdiğini” yazdı ve bir sonraki adımının yani, Kıbrıs sorununda bir gayri resmi beşli konferans yapılıp yapılmayacağının DiCarlo’nun sunacağı rapora bağlı olacağını yazdı.

Ada’ya bugün gelecek ve yarın Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’le ayrı ayrı görüşecek olan Di Carlo’nun, yeni geçiş noktaları meselesini ilerletmek için Tatar ve Hristodulidis ile “en azından bir ortak görüşme gerçekleştirmek isteyeceği" belirtildi. “Bunun zor bir argüman olduğu ancak BM’nin, Ekim’de KKTC’de yapılacak seçime kadar inişli çıkışlı da olsa bir çeşit hareketlilik sürdürmek istediği” öne sürüldü.

Di Carlo’nun gelişinin gayriresmi genişletilmiş toplantı organizasyonuna son rötuşları atacağını yazan haftalık Kathimerini bilgi sahibi kaynaklardan “beklenmedik bir şey olmazsa İsviçre’nin Cenevre kentinde bir ‘kontrollü çıkmaz’ sahnesi kurulmakta olduğu izlenimi edindiğini aktardı.

Gazete “kontrollü çıkmaz” senaryosunu, “Kıbrıs sorununda çıkmaz ilan edilmeyecek ancak -2025’in ikinci yarısında- müzakere masasına geri dönme şansının çok az olduğu bir sürece sokulacak” ifadesiyle izah etti.

Habere göre yeni geçiş noktalarının açılması konusunda şu ana kadar yürütülen “müzakere içindeki müzakereler”, Mart ışığı altında, çıkmazın ortadan kaldırılması açısından gelinen noktayla ilgili “bazı minyatür niteliksel özellikler gösteriyor.”

Gerek müdahil tarafların gerek BM’nin süreci devam ettireceği söylemiyle, çıkmaz ilan edilmediği, bu iki gerçekliğin hem tarafların müzakere taktiğini hem de BM’nin sürece yaklaşımını öne çıkarmakta olduğuna dikkat çekildi.

Gazete, DiCarlo’nun Mart’taki gayri resmi genişletilmiş konferans öncesinde, Londra, Ankara ve Atina’ya gideceğini belirtti ve "iyi bilgili kaynaklara" dayanarak “DiCarlo’nun, diğer özel temsilcilerden farklı olarak BM hiyerarşisindeki konumu ve Genel Sekreter’le doğrudan görüşüyor olması nedeniyle DiCarlo’nun iki lider karşısında takınacağı tavrın, sürecin metodolojisi açısından önemli olduğuna" vurgu yaptı.

Alithia, Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Clelia Chevrier Kolacko’nun, DiCarlo’nun ziyaretini değerlendirirken “iki tarafın ortak zemin bulması ve ilerlemesi” ümidini dile getirerek “masaya somut bir şey konulması ve geriye bakılmaması önemli” dediğini yazdı.

Habere göre Lefkoşa’nın Rum kesimindeki bir Fransız-Rum okulundaki bilgilendirme etkinliğine katılan Kolacko, Fransa’nın, iki bölgeli iki toplumu federasyon çözümü bulması için Rum yönetimine yardımcı olmayı her zaman istediğini söyledi.

Ada’yı ziyareti sırasında DiCarlo ile görüşüp görüşmeyeceği sorulan Kolacko “böyle bir görüşmeye açık olduğunu” söyledi ve “zamanı olursa, her türlü görüşme fırsatını sunacağız.” dedi.

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