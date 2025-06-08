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Rum basını: Hristodulidis 'tutuklamalarla Kıbrıs sorunundaki son ümit ışığını da söndürüyor'

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Kıbrıs sorununun özünün görüşülmesi veya en azından müzakerelerin yeniden başlaması talebi yerine tartışmaların mülkiyet ve eski Rum mallarının kullanımı konusunda odaklandığını yazdı.
Rum basını: Hristodulidis 'tutuklamalarla Kıbrıs sorunundaki son ümit ışığını da söndürüyor'

Alithia, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, KKTC’de emlak sektörüyle uğraşan yabancıları, eski Rum mallarını “gasp ettikleri” gerekçesiyle tutuklayıp yargılamakla Kıbrıs sorunundaki “son ümit ışığını da söndürmekte olduğuna” işaret etti.

Hristodulidis’in KKTC’de emlak işi yapan iş insanlarını tutuklayarak Kıbrıs sorununun ajandasında dramatik bir değişiklik yaptığına dikkat çeken gazete, Kıbrıs sorununun özünün görüşülmesi veya en azından müzakerelerin yeniden başlaması talebi yerine tartışmaların mülkiyet ve eski Rum mallarının kullanımı konusunda odaklandığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da Rum tarafını, Genel Sekreter’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in misyonunu saptırmakla suçlayıp KKTC’deki eski Rum mallarının Türklere ve yabancılara satışını teşvik ederek Güney’de kalan Kıbrıs Türk mallarını kullanan Rumlara karşı misilleme tehdidinde bulunduğunu yazan gazete, “Böylece Kıbrıs sorunuyla ilgili son ümit huzmesi de daha ulaşamadan etkisizleşiyor.” ifadesine yer verdi.

Gazete, Holguin’in temmuz ayında yapılması planlanan yeni gayriresmi genişletilmiş görüşmeye yönelik zemin hazırlığı için geldiği Ada’da “kendini bu elektrikli ortam içerisinde bulduğuna” vurgu yaptı.

Eş zamanlı referandumlarda Rumlar, Annan Planı’na "hayır" derken Kıbrıslı Türklerin "evet" dediği çözüme, yeniden birleşmeye, mülklerine ve topraklarına geri dönmeye 'hayır' dediklerinin farkında olmadıklarına işaret eden gazete,  o dönemde Rum yönetiminin uluslararası toplumu ve özellikle, birleşik Kıbrıs’ın üyeliği için anlaştığı AB’yi aldatmakla suçlanıp yalnızlaştığını hatırlattı.

Haberde, BM’nin, Rum tarafından çıkan “hayır”ın yarıda kestiği süreci ilerletmek için 2006’da yeni bir çabaya girdiğini hatırlatarak, “Tasos Papadopulos başkanlığındaki Kıbrıs Rum liderliğinin kötü niyetli olduğu, tıpkı bugün Nikos Hristodulidis’in yaptığı gibi işgal bölgelerindeki Rum malı gaspçılarını kovuşturmaya başlamasıyla teyit oldu.” vurgusu yapıldı

Gazete 2006’da, BM Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Gambari’nin Ada’ya gelmesine bir hafta kala bir mimarın, Karşıyaka’daki eski Rum mallarını inkişaf ettirme şüphelisi olarak tutuklandığı, diğer iki vukuatta da toplam 7 kişinin sorgulanmak üzere Ay. Demet (Metehan kara kapısı karşısı) karakoluna götürüldüğünü hatırlattı.

Tasos Conis’in, Papadopulos’un Kıbrıs danışmanı ve Rum İstihbarat Teşkilatı (KYP) Başkanı olarak 8 Temmuz anlaşmasının gömülmesini yönettiğini, Hristodulidis’in başkan olduğu şu anda da hem Kıbrıs danışmanlığı hem de KYP başkanlığı yaptığına dikkat çekti

Cenevre’de mart ayında gerçekleştirilen gayrirsmi genişletilmiş görüşme ile Kıbrıs sorununun hareketlenebileceğine dair küçük bir ümit ışığı doğduğunu yazan gazete, “Ancak birkaç ay sonra bu ümit huzmesi yok oldu. Holguin Kıbrıs’tan eli boş gitti. Holguin taraflardan ne birinin ne de diğerinin ilerlemek niyetinde olmadığını saptadı ancak Holguin’in gerçekleri kamuoyuna açıkça söyleme lüksü yok ancak Genel Sekreter Antonio Guterres’e her iki tarafta da çıkmazı devam ettiren liderlik başarısızlığı var’ diyeceği şüphesiz.” ifadelerine yer verdi.

Gazete, BM’nin bir gayriresmi genişletilmiş görüşme yapılmasına gerek olmadığını açıklamasının kuvvetle muhtemel olduğuna vurgu yaptı.

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