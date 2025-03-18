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Rum Meclis Başkanı: "Jeopolitik gelişmeler, Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin tutum değişikliğini hızlandırabilir"

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Rum Meclis Başkanı: "Jeopolitik gelişmeler, Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin tutum değişikliğini hızlandırabilir"
Rum Meclis Başkanı: "Jeopolitik gelişmeler, Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin tutum değişikliğini hızlandırabilir"

Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou, salı günü Lefkoşa'da düzenlenen bilimsel konferansta yaptığı video konuşmada, geniş jeopolitik koşulların Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde Kıbrıs sorununa çözüm yönündeki olası tutum değişikliğini hızlandırabileceğini ifade etti.

Meclis ve Pire Üniversitesi Uluslararası ve Avrupa Çalışmaları Bölümü tarafından organize edilen konferansta konuşan Demetriou'ya göre, son yılların jeopolitik gelişmeleri Türkiye'yi Yunanistan ile ilişkilerini yeniden düzenlemeye ya da en azından gerginliği azaltmaya yönlendirirken, AB-Türkiye ilişkileri ve ABD-Türkiye ilişkileri üzerine görüşmeler de sürüyor.

"Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıs Sorunu: Kurumsal ve Kültürel Yönler, Müzakere Süreci, Bölgesel, Teknolojik ve Enerji Parametreleri, Güvenlik ve Jeostratejik Boyutlar" başlıklı konferansta Demetriou, özellikle günümüzde Uluslararası Hukuk, İnsan Hakları Hukuku ve jeopolitik gelişmelerin incelenmesi ve anlaşılmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Demetriou, ABD'nin Ukrayna krizine yaklaşımındaki son gelişmelerin ve AB'nin savunma ve güvenlik konusundaki kararlılığının güçlenmesinin, incelenmesi ve değerlendirilmesi gereken yeni bir çerçeve oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, Yunanistan ve Kıbrıs'ın ulusal çıkarlarını korumak için harekete geçmeye ve müdahale etmeye hazır olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Meclis Başkanı, Kıbrıs’taki durumun yasa dışı ve kabul edilemez olduğunu, aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti için varoluşsal riskler barındırdığını bir kez daha vurguladı. Demetriou, mevcut çıkmazın ve işgalin yarattığı fiili durumun derinleşmesinin sadece Türkiye'nin emellerine hizmet ettiğini ve Kıbrıslı Rumlar için yıkıcı sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Demetriou konuşmasını, tarih ve özellikle gelecek nesillere karşı ortak sorumluluklarımızı anlamamız gerektiğini ve fikir birliği içinde ülkelerinin özgürlüğünü ve yeniden birleşmesini talep etmeleri gerektiğini belirterek sonlandırdı.

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