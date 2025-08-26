Rum polisinden bir açıklama daha!

Polis, Philenews’e yaptığı açıklamada, geçişlerin tüm Kıbrıslı Türklere açık olduğunu ancak kontrol noktalarındaki yeni sistemler nedeniyle prosedürlerin değiştiğini doğruladı.

Bir yetkili, “Değişen şey, Kıbrıs Cumhuriyeti veya AB belgelerine sahip Kıbrıslı Türklere, geçişlerini kolaylaştırmak için bu belgeleri kullanmaları yönünde yapılan tavsiyedir” dedi. Yetkililer, bu düzenlemenin Kıbrıs’ın Schengen bölgesine katılma hazırlıklarıyla ilgili olduğunu açıkladı. Tüm giriş noktalarına güncellenmiş sistemler kuruldu ve bu sistemler kontrolleri hızlandırmayı amaçlıyor, ancak sadece Kıbrıs Cumhuriyeti ve AB kimlik kartları otomatik olarak taranabiliyor.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” belgeleri sunanlar için kontroller ise manuel olarak yapılmak zorunda. Polis, bunun gecikmelere neden olduğunu ama kimsenin girişinin reddedilmediğini vurguladı. Bir yetkili, “Prosedür artık eskisine göre daha uzun sürüyor çünkü bu kişilerin bilgileri yeni sistemde kayıtlı değil ve manuel olarak girilmesi gerekiyor” dedi.