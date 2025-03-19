  • BIST 10141.48
  • Altın 3776.645
  • Dolar 38.5439
  • Euro 41.891
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKACHP’den İmamoğlu’nun diploma iptaline sert tepki: Bu kararı tanımıyoruz

Rum siyasi partiler Cenevre zirvesinin sonucundan memnun

»
Rum siyasi partiler Cenevre zirvesinin sonucundan memnun
Rum siyasi partiler Cenevre zirvesinin sonucundan memnun

DİSİ Başkanı Annita Dimitriu ve AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu Cenevre’de gerçekleştirilen çoklu konferansın sonuçlarından “memnuniyet” duyduklarını dile getirdiler.

Alithia ve diğer gazetelere göre Dimitriu; Cenevre’deki konferansın “temsilci atanmasıyla müzakerelerin yeniden başlaması ihtimaline yönelik adım atılması, bir sonraki konferansın yapılacak olması ve güven yaratıcı önlemlerin belirlenmesi sebebiyle olumlu sonuçlandığını” iddia etti.

Avrupa Konseyi ve AB Komisyonu başkanlarının gönderdikleri mektubun da sürece büyük katkısı olduğunu öne süren Dimitriu, partisinin, Kıbrıs Rum tarafının ortak çabaları çerçevesinde öneriler sunmaya devam edeceğini vurguladı.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise açıklamasında; “sürecin canlı tutulmasının olumlu olduğunu, hedefin ise Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözüm bulunması için müzakerelerin yeniden başlamasını sağlamak olduğunu” ifade etti.

Stefanu ayrıca Temmuz ayında yapılması kararlaştırılan bir sonraki konferans çerçevesinde çok iyi hazırlık yapılması gerektiğini de vurguladı.

DİKO ve DİPA partilerinden yapılan açıklamalarda da, konferansın sonuçlarının olumlu bir ilk adım olduğu değerlendirilmesinde bulunuldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Tatar: Yapıcı bir tutum içindeyiz ve buna devam edeceğiz18 Mart 2025 Salı 13:24
  • Rum Meclis Başkanı: "Jeopolitik gelişmeler, Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin tutum değişikliğini hızlandırabilir"18 Mart 2025 Salı 12:58
  • Davis: "Cenevre görüşmeleri müzakerelerin yeniden başlamasına zemin hazırlayabilir"18 Mart 2025 Salı 12:48
  • Tatar:"Bazıları 'zirveden bir şey çıkmayacak' diyor, zaten bir şey çıkacak diye gelmedik"18 Mart 2025 Salı 12:42
  • AB'den Cenevre'deki Kıbrıs Konferansına mektup!18 Mart 2025 Salı 12:26
  • Costa BM Sekreterine AB'nin iki devletli çözümü kabul etmeyeceğini söyledi18 Mart 2025 Salı 09:47
  • Eski Müzakereciler En İyi Senaryonun Prosedürlere İlişkin Bir Anlaşma17 Mart 2025 Pazartesi 11:46
  • Kıbrıslı liderler Cenevre'de buluşuyor, ilerleme sağlanabilir mi?17 Mart 2025 Pazartesi 09:50
  • 5+1 Kıbrıs zirvesi akşam yemeği ile başlayacak...17 Mart 2025 Pazartesi 09:43
  • Şener Elcil: “Tatar seçilmedi, Türkiye tarafından atandı”16 Mart 2025 Pazar 21:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti